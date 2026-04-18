Спорт:

Гол в края попари надеждите на Гьозтепе и Мъри – европейската приказка изглежда все по-недостижима

18 април 2026, 20:12 часа 519 прочитания 0 коментара

Турският Гьозтепе, който е воден от българския специалист Станимир Стоилов, завърши 1:1 при гостуването си на Коджаелиспор в мач от 30-ия кръг на Суперлигата. Футболистите на Стоилов поведоха още в 3-ата минута чрез Жандерсон, но допуснаха драматично изравняване в 8-ата минута на добавеното време. Ветеранът Сердар Дурсун вкара от дузпа за домакините, които вече бяха останали 10 човека на терена, след като анголският им дефанзивен халф Шоу беше отстранен в 77-ата минута с втори жълт картон.

Филип Кръстев не игра в срещата

Българският национал и капитан на „лъвовете“ в последните две срещи Филип Кръстев не взе участие за гостите от Измир и изгледа срещата от резервната скамейка. Съдията Али Йълмаз показа доста странен критерий и освен червения картон, извади още 12 жълти картона, като осем от тях бяха за футболисти на гостите от Гьозтепе. Доста от фауловете и в двете посоки бяха наистина спорни, предизвикали протести и от двете треньорски скамейки.

Гьозтепе откри с първата си атака и подаването на Ефкан Бекироглу, от което Жандерсон откри. До края на първата част двата състава направиха по две добри атаки, но повече голове не паднаха.

В 87-ата и в 90-ата минута Гьозтепе можеше да вкара втори гол, който напрактика да реши мача, но вратарят на домакините Серхат Йозташделен спаси изстрелите на Алексис Антунеш и на Джеферсон. В 7-ата минута на добавеното време домакините получиха дузпа и благодарение на помощта на съдиите от стаята за видеоповторения, която ветеранът Дурсун вкара за 1:1.

С успеха си Гьозтепе се изкачи от 6-то на 5-то място с 48 точки, с една повече от следващия Башакшехир. Четвъртият Бешикташ, който заема и последното място, даващо право на участие в Европа, е с 55 точки. Коджаелиспор е на 10-то място с 36 точки, а начело е Галатасарай с 68.

Бойко Димитров
