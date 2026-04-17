Гьозтепе продава головата машина на Мъри, тимът от Измир ще прибере над 20 милиона евро

Ръководството на турския елитен клуб Гьозтепе, чийто треньор е Станимир Стоилов, подготвя изходящ трансфер на бразилския голмайстор на тима Жуан Сантош да Силва през лятото, съобщи sozcu.com.tr.

Изданието коментира, че на фона на битката на Гьозтепе за участие в европейските турнири, собствениците от компанията „Спорт Репъблик“ най-вероятно ще вземат повече пари от Жуан, отколкото получиха за продажбата на предишния голмайстор Ромуло Кардозо в РБ Лайпциг. Ромуло беше продаден на РБ Лайпциг за съвкупна цена от 20 милиона евро, а в Бундеслигата нямаше проблеми с адаптацията и за 25 мача вкара 8 гола, като подаде и за други четири.

Жуан има 9 гола и 4 асистенции в 24 мача за „Гьоз-Гьоз"

Жуан Сантош да Силва вкара 9 гола в 24 мача, а също така подаде и четири асистенции. За него френския Лил предложи през зимата 15 милиона евро, но от Гьозтепе отказаха да го пуснат. Вестникът твърди, че сега имат дори по-добра оферта, без да влизат в детайли от коя страна или кой клуб е.

Но макар да има 9 попадения през сезона в лигата, Гьозтепе някак си не може да се възползва от головете му и в последните осем мача има само една победа. Въпреки това, Стоилов и футболистите му са решени да сложат край на тази серия утре, когато гостуват на Коджаелиспор.

