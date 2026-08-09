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Илиан без обяснение за срива: Не е нормално с петима защитници да допуснем три гола за осем минути!

09 август 2026, 21:07 часа 1468 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на ПФК Черно море
Илиан без обяснение за срива: Не е нормално с петима защитници да допуснем три гола за осем минути!

Наставникът на Черно море Илиан Илиев не можеше да си обясни как неговият тим е допуснал три гола за осем минути след началото на второто полувреме срещу Лудогорец, с което "моряците" изпуснаха аванса си от първата част. Впоследствие варненци опитаха да се върнат в мача, намаляйки за 2:3, но не им стигна времето до края, за да потърсят ново изравняване на резултата, като остават без победа от началото на кампанията.

Илиан Илиев: Трудно мога да си обясня този срив

"Трудно мога да си обясня този срив за осем минути. Предпочетохме да играем с трима централни защитници. Това ни даде някакво предимство срещу противника при центрирания през първото полувреме. При наличието на петима защитници да допуснем три гола за осем минути не е нормално", започна Илиан Илиев, след като неговият тим инкасира три гола между 48-ма и 53-та минути.

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Илиан Илиев

"С изключение на тези 15-20 минути в началото на второто полувреме, през останалото време имаше реакция. За съжаление, тази реакция не доведе до някакъв резултат", добави още той. И продължи: "Грешките са част от играта. Трябва да си изчистим главите и да знаем, че първенството е дълго. Знаехме, че ще бъде трудно. Много нови хора влязоха и така..."

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Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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