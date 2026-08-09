УЕФА разтърси световния футбол: Задават се „мини мондиали“, които удрят по властта на ФИФА

УЕФА предприема мащабна реформа, която може сериозно да промени баланса на силите в световния футбол. След Евро 2028 европейските квалификации и Лигата на нациите ще преминат към нова многостепенна система, наподобяваща формата на клубните турнири. На практика ще бъдат създадени няколко паралелни надпревари, които могат да се разглеждат като своеобразни „мини мондиали“ на Стария континент. Така европейската централа ще засили контрола си върху най-доходоносната част от международния футбол, макар Световното първенство да остава под шапката на ФИФА.

УЕФА разделя Европа на две

Новата концепция предвижда европейските квалификации за големите първенства да бъдат разделени на две нива. В Лига 1 ще участват 36-те национални отбора от първите две дивизии на Лигата на нациите. Те ще бъдат разпределени в три групи по 12 състава. Всеки отбор ще изиграе шест срещи срещу шест различни противници - по модел, близък до този в Шампионска лига, Лига Европа и Лигата на конференциите.

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В Лига 2 ще попаднат останалите 18 или 19 национални селекции. Там участниците ще бъдат разделени в три групи по шест отбора. При евентуално завръщане на Русия една от групите може да бъде със седем състава. Най-добре представилите се в Лига 1 ще получават директни квоти за съответния голям форум, а останалите места ще бъдат разпределяни чрез плейофи.

Край на мачовете между грандове и аутсайдери?

Промяна ще претърпи и Лигата на нациите. От сезон 2028/29 турнирът ще бъде съставен от три вместо от четири дивизии. Във всяка ще участват по 18 отбора, разпределени в три групи по шест. Основната цел е да бъдат ограничени предрешените срещи между европейските сили и най-слабите национални отбори.

Според президента на УЕФА Александър Чеферин реформата ще подобри състезателния баланс, ще намали броя на мачовете без турнирно значение и ще направи надпреварите по-привлекателни за привържениците. Концепцията вече е одобрена принципно, а окончателните подробности трябва да бъдат представени след заседанието на Изпълнителния комитет на УЕФА през септември 2026 година.

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