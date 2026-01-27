Оставката на Румен Радев:

"Холивудски" клуб чупи трансферен рекорд в Англия!

27 януари 2026, 22:48 часа 384 прочитания 0 коментара
"Холивудски" клуб чупи трансферен рекорд в Англия!

"Холивудският" Рексъм преговаря за привличането на нападателя Сидики Шериф. Възможно е клубът да подобри рекорда за най-скъп входящ трансфер в Чемпиъншип с цена от 26 милиона долара, предава Ройтерс. Настоящият рекорд се държи от Ипсуич, който миналия август подписа със Синдре Вале Егели за 24 милиона долара. 19-годишният Шериф има 4 гола в 19 мача в първия си сезон при професионалистите за френския елитен Анже. Договорът му е 2029-а.

Сидики Шериф e в радара на Рексъм

Кристъл Палас също има интерес към нападателя, но не е дал отговор на поисканата от Анже трансферна сума. Мениджърът на Рексъм Фил Паркинсън пътува да гледа Шериф в мача срещу ФК Париж в неделя, като скаути на клуба го следят още от ноември. В тази среща нападателят е бил сменен принудително заради проблем с глезена.

 "Свързват ни с много имена, като при някои има истина, при други - не. В този период на пазара има запитвания, има преговори. Това е всичко, което мога да кажа", заяви Паркинсън, който добави, че е концентриран върху играчите, с които работи.

Уелският Рексъм, със собственици холивудските звезди Раян Рейнолдс и Роб МакЕлхени, се завърна в Чемпиъншип за първия път от 43 години. След обрата срещу Куинс Парк Рейнджърс за 3:2 през уикенда отборът е на шесто място с 44 точки от 29 срещи.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: "230 милиона за играч от Чемпиъншип": В Англия заговориха за най-скъпия трансфер в историята на футбола

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Чемпиъншип Рексъм
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес