"Холивудски" клуб чупи трансферен рекорд в Англия!

"Холивудският" Рексъм преговаря за привличането на нападателя Сидики Шериф. Възможно е клубът да подобри рекорда за най-скъп входящ трансфер в Чемпиъншип с цена от 26 милиона долара, предава Ройтерс. Настоящият рекорд се държи от Ипсуич, който миналия август подписа със Синдре Вале Егели за 24 милиона долара. 19-годишният Шериф има 4 гола в 19 мача в първия си сезон при професионалистите за френския елитен Анже. Договорът му е 2029-а.

Сидики Шериф e в радара на Рексъм

Кристъл Палас също има интерес към нападателя, но не е дал отговор на поисканата от Анже трансферна сума. Мениджърът на Рексъм Фил Паркинсън пътува да гледа Шериф в мача срещу ФК Париж в неделя, като скаути на клуба го следят още от ноември. В тази среща нападателят е бил сменен принудително заради проблем с глезена.

🚨 Wrexham have submitted bid of £19M for Angers striker Sidiki Cherif.



If the bid is accepted and the transfer completed, it would be a Championship record signing.



(Source: @SportsPeteO) pic.twitter.com/uuM5AYj1S5 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 22, 2026

"Свързват ни с много имена, като при някои има истина, при други - не. В този период на пазара има запитвания, има преговори. Това е всичко, което мога да кажа", заяви Паркинсън, който добави, че е концентриран върху играчите, с които работи.

Уелският Рексъм, със собственици холивудските звезди Раян Рейнолдс и Роб МакЕлхени, се завърна в Чемпиъншип за първия път от 43 години. След обрата срещу Куинс Парк Рейнджърс за 3:2 през уикенда отборът е на шесто място с 44 точки от 29 срещи.

ОЩЕ: "230 милиона за играч от Чемпиъншип": В Англия заговориха за най-скъпия трансфер в историята на футбола