Испания – Белгия: Кога и къде да гледаме втория 1/4-финал на Мондиал 2026?

Четвъртфиналите на Световното първенство по футбол, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада, са в разгара си. Тази вечер ще се състои вторият двубой от тази фаза на турнира. В него един срещу друг ще се изправят националните отбори на Испания и Белгия. Срещата обещава да бъде изключително любопитна с оглед на факта, че два от най-добрите европейски тимове ще премерят сили на американска територия.

Испания – Белгия: Начален час и ТВ

Испания достигна до 1/4-финалите на Световното първенство по футбол, след като в предишната фаза отстрани тима на Португалия. „Ла Фурия“ спечели сблъсъка с „мореплавателите“ с минималното 1:0. Белгия пък си осигури място на четвъртфиналите, след като разгроми домакините от САЩ с категоричното 4:1.

В колко часа започва двубоят между Испания и Белгия?

Мачът между националните тимове на Испания и Белгия е предвиден за тази вечер, като ще стартира в 22:00 часа българско време. Срещата ще се проведе на стадион „СоФай“ в Калифорния, който е дом на тимовете по американски футбол Лос Анджелис Рамс и Лос Анджелис Чарджърс.

Коя телевизия ще излъчва Испания – Белгия?

Срещата между Испания и Белгия ще бъде излъчвана пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще предават двубоя са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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