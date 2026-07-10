Край на служебните празненства и обученията в курорти за чиновниците

Край на служебните партита за празнични, развлекателни и спортни прояви на служителите в администрацията. Това пише в проекта на Бюджет 2026, който в момента минава на първо четене в парламентарните комисии. Текстът забранява и коледните и новогодишни тържества и други прояви с неслужебен характер. Няма публична информация какви разходи се дават по тази линия, поради което е и трудно да се прецени дали това е просто популистки текст, или ще има някакъв ефект, пише в. "Сега".

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Забранява се и друга практика на различни институции – да провеждат работни срещи, съвещания, семинари, обучения и пр. по санаториуми и курорти, хотели и конферентни зали. Занапред подобни прояви ще се провеждат само в административните сгради и помещения на съответната администрация. Изключения ще се допускат за международни събития, събития с външно финансиране и обучения, организирани от публични обучителни институции.

Междуведомствени и вътрешни работни съвещания, координационни и други срещи на служителите пък ще се провеждат единствено онлайн.

Ограниченията влизат в сила веднага след приемането и обнародването на бюджета - предстои той да бъде обсъждан в пленарна зала на първо четене, като на 10 юли ще се гледат бюджетите на НЗОК и ДОО (държавното осигуряване), а на 13 юли започва гледането на първо четене на "големия бюджет".

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Във всеки бюджет се залагат и тавани на средствата за представителни разходи на кметовете и общинските съвети. При тях обаче няма да има намаление – както и през 2025 г., кметовете ще имат право на представителни разходи до 3% от общия бюджет за издръжка на общинската администрация, а общинските съвети – до 1,5%.