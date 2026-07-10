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Опустошителен горски пожар в Южна Испания взе жертви (ВИДЕО)

10 юли 2026, 6:20 часа 411 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Опустошителен горски пожар в Южна Испания взе жертви (ВИДЕО)

Най-малко 12 души са загинали при горски пожар в Южна Испания, съобщиха от службата за извънредни ситуации в провинция Андалусия. Някои от жертвите са намерени в автомобили. Пожарът избухнал в четвъртък следобед в община Галардос в провинция Алмерия, която се намира на около 300 км североизточно от Малага, уточни регионалното правителство.

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Голяма част от Европа е обхваната от екстремни температури този месец, докато се оформят ранните признаци на явлението "супер Ел Ниньо". Очаква се то да доведе до по-сухо време в северозападната част на САЩ и в Канада.

Около 150 пожарникари, пет пожарни коли и други служби за извънредни ситуации се борят със стихията. Като превантивна мярка са евакуирани жителите на няколко населени места.

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Испанският премиер Педро Санчес изрази "дълбока скръб и опустошение пред ужасните последици на пожара".

През последните месеци Испания се сблъска с поредица от горски пожари. От началото на годината пожари са изпепелили над 50 000 хектара земи, според данни на Информационната система за горски пожари на Европейската комисия, посочва ДПА, цитирана от БТА.

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Испания евакуация Малага жертви горски пожар
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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