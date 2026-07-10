Опустошителен горски пожар в Южна Испания взе жертви (ВИДЕО)

Най-малко 12 души са загинали при горски пожар в Южна Испания, съобщиха от службата за извънредни ситуации в провинция Андалусия. Някои от жертвите са намерени в автомобили. Пожарът избухнал в четвъртък следобед в община Галардос в провинция Алмерия, която се намира на около 300 км североизточно от Малага, уточни регионалното правителство.
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Голяма част от Европа е обхваната от екстремни температури този месец, докато се оформят ранните признаци на явлението "супер Ел Ниньо". Очаква се то да доведе до по-сухо време в северозападната част на САЩ и в Канада.
Spain: Authorities are reporting up to 12 fatalities due to a wildfire near Los Gallardos in Spain’s southern province of Almeria. Much of Europe is experiencing extreme temperatures this month, as the early signs of a “super El Niño” takes shape.— The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) July 10, 2026
Firefighters continue to… pic.twitter.com/rF7jqsykGp
Около 150 пожарникари, пет пожарни коли и други служби за извънредни ситуации се борят със стихията. Като превантивна мярка са евакуирани жителите на няколко населени места.
Испанският премиер Педро Санчес изрази "дълбока скръб и опустошение пред ужасните последици на пожара".
През последните месеци Испания се сблъска с поредица от горски пожари. От началото на годината пожари са изпепелили над 50 000 хектара земи, според данни на Информационната система за горски пожари на Европейската комисия, посочва ДПА, цитирана от БТА.
WATCH: At least 12 killed in a wildfire in southern Spain; some victims found trapped inside vehicles. pic.twitter.com/jiMicY7yCT— Scope Report (@ScopeReport_) July 10, 2026