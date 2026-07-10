На фона на кадри от горящ свален руски Су-35: Горят пристанището в Таганрог, руски завод за радари и Илската рафинерия (ВИДЕО)

Над 400 далекобойни украински дрона са били изстреляни срещу цели на територията на Руската федерация – това отчетоха украински мониторингови канали като Drone Bomber. Първите данни за някои от целите вече са факт – има обстрел на пристанището в Таганрог, Ростовска област, както и изглежда е подпалена за пореден път Илската рафинерия в Краснодарския край.

Към момента на публикуване на този материал няма никаква нова информация за атаката в официалните канали в Телеграм на губернатора на Ростовска област Юрий Слюсар, както и на кмета на Таганрог Светлана Камбулова. Но и вчера сутринта, и онзи ден сутринта Слюсар обяви, че са ударени по 2 танкера в Таганрогския залив. Предвид факта, че атаката и сега е в този район, нищо чудно отново цел да са били танкери на руския сенчест флот. Украинският мониторингов канал Exilenova+ обаче съобщава, че е ударен пристанищият терминал "Курганнефтпродукт" на "Югтранзитсервис" - Още: Не може по-зле. Може, може: Подпалените танкери на руския сенчест флот се увеличиха (ВИДЕО)

Burning tankers of Russia's shadow fleet in the Sea of Azov. pic.twitter.com/e3oXvGXXUn — WarTranslated (@wartranslated) July 9, 2026

Появиха се и видеокадри от пожар – гъст облак черен дим, за които Exilenova+ твърди, че са от горящия Азовски оптико-механичен завод (АОМЗ), който се намира в град Азов, също Ростовска област. Заводът е специализиран в производството на оптико-електронни, радарни и високоточни системи и е част от руската военна промишленост:

Засега и Оперативният щаб на Краснодарския край, и губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев, не са коментирали атаката срещу Илската рафинерия, но в социалните мрежи вече излизат видеокадри на пожар:

От късния следобед на 9 юли Трети щурмови корпус на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), който води началото си от полка "Азов", публикува видеокадри, за които казва, че показват свален руски Су-35. Руски многоцелеви изтребител беше свален на 8 юли – свързваният с руските ВВС Z-канал Figtherbomber, за който се знае, че се управлява от уж пенсионирания руски военен пилот Иля Туманов, също съобщи за случилото се и тиражира версия, че изтребителят е подмамен в обсега на ракета ПВО батарея Patriot ("Пейтриът") от 3 украински изтребителя и е бил свален - ОЩЕ: Украйна подпали руски газопровод за Турция и руско военно летище (ВИДЕО)

Ukrainian forces downed a Russian Su-35 in the east. The 3rd Army Corps shared footage of the plane's remains.https://t.co/FaELzegKI6 pic.twitter.com/gKs3aPZDLV — WarTranslated (@wartranslated) July 9, 2026