Арести след атентатите в Дамаск по време на посещението на Макрон

Няколко души са арестувани за поредицата от взривове в Дамаск, включително атентатите, извършени по време на посещението на френския президент Еманюел Макрон тази седмица, съобщиха сирийските власти. Силите за сигурност са провели акции в сирийската столица и околните райони и "са успели да разбият изцяло клетката, отговорна за атентатите", се казва в изявление на сирийското Министерство на вътрешните работи. Не се посочва самоличността или принадлежността на задържаните.

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Високопоставен представител на сирийските сили за сигурност заяви, че предварителното разследване сочи, че клетката, отговорна за атентатите в Дамаск, е свързана с "Ислямска държава". "Успяхме да проследим един от членовете на клетката, отговорна за бомбените нападения в Дамаск на 7 юли, и докато го наблюдавахме, идентифицирахме останалите членове на групата", заяви Ахмад ал Далати, който отговаря за вътрешната сигурност в Дамаск.

#BREAKING: Multiple explosions reported in the Syrian capital of Damascus during French President Emmanuel Macron’s visit to the country. Initial reports indicate the blasts occurred near the hotel where Macron is staying. The cause of the explosions has not yet been confirmed. pic.twitter.com/mDmm7yF6PV — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) July 7, 2026

Във вторник (7 юли) взривни устройства бяха поставени в контейнер за отпадъци и в паркиран автомобил по време на знаковото посещение на Макрон в Сирия, която се възстановява след години на гражданска война. По време на взривовете Макрон се е намирал в президентския дворец, където е имал среща със сирийския президент Ахмад аш Шараа.

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Според окончателните данни на сирийското министерство на здравеопазването при взривовете е загинал един човек, а 36 са били ранени.

Миналата седмица самоделно взривно устройство избухна в кафене в близост до главния съдебен комплекс в Дамаск, при което загинаха най-малко 10 души, а над 20 бяха ранени, припомня АП, цитирана от БТА.

Нито една групировка не е поела отговорност за двете нападения.