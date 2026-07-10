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Арести след атентатите в Дамаск по време на посещението на Макрон

10 юли 2026, 6:08 часа 445 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Арести след атентатите в Дамаск по време на посещението на Макрон

Няколко души са арестувани за поредицата от взривове в Дамаск, включително атентатите, извършени по време на посещението на френския президент Еманюел Макрон тази седмица, съобщиха сирийските власти. Силите за сигурност са провели акции в сирийската столица и околните райони и "са успели да разбият изцяло клетката, отговорна за атентатите", се казва в изявление на сирийското Министерство на вътрешните работи. Не се посочва самоличността или принадлежността на задържаните. 

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Високопоставен представител на сирийските сили за сигурност заяви, че предварителното разследване сочи, че клетката, отговорна за атентатите в Дамаск, е свързана с "Ислямска държава". "Успяхме да проследим един от членовете на клетката, отговорна за бомбените нападения в Дамаск на 7 юли, и докато го наблюдавахме, идентифицирахме останалите членове на групата", заяви Ахмад ал Далати, който отговаря за вътрешната сигурност в Дамаск.

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Във вторник (7 юли) взривни устройства бяха поставени в контейнер за отпадъци и в паркиран автомобил по време на знаковото посещение на Макрон в Сирия, която се възстановява след години на гражданска война. По време на взривовете Макрон се е намирал в президентския дворец, където е имал среща със сирийския президент Ахмад аш Шараа.

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Според окончателните данни на сирийското министерство на здравеопазването при взривовете е загинал един човек, а 36 са били ранени.

Миналата седмица самоделно взривно устройство избухна в кафене в близост до главния съдебен комплекс в Дамаск, при което загинаха най-малко 10 души, а над 20 бяха ранени, припомня АП, цитирана от БТА.

Нито една групировка не е поела отговорност за двете нападения.

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Сирия взривове Дамаск Еманюел Макрон
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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