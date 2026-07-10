КНДР засилва своята разузнавателна агенция срещу "потенциални врагове"

Северна Корея призова за разширяване на функциите и мисиите на своята разузнавателна агенция срещу "потенциални врагове", съобщава "Йонхап". Този ход се разглежда като целящ засилване събирането на разузнавателна информация срещу Южна Корея. Дискусията се проведе на първото разширено заседание на деветата Централна военна комисия, председателствано от лидера Ким Чен Ун, предния ден. На срещата бяха разгледани начини за повишаване на бойната готовност и модернизацията на Корейската народна армия. Още: Северна Корея е спечелила толкова пари от продажба на оръжие на Русия, колкото печели за 1 година икономиката ѝ

Ключова роля за контролиране на заплахите

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"На срещата бяха предложени задачи и начини за разширяване по многостранен начин на функциите и мисиите на Бюрото за общо разузнаване и разузнаване," се казва в доклада.

Бюрото се описва като играещо "ключова роля в контролирането на заплахите на потенциалните врагове и събирането на ключова информация".

Според доклада на KCNA се призовава и за радикално засилване на възможностите за военно разузнаване и разузнаване. Докладът не уточнява подробно как да се разширят възможностите на бюрото за събиране на разузнавателна информация.

Смята се, че Северна Корея е разширила Бюрото за генерално разузнаване, шпионската агенция на страната, до GRIB, в опит да засили възможностите му за събиране и анализ на външна разузнавателна информация.

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