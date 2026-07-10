Зеленски за Китай: Пекин е дал ултиматум на Путин за ядреното оръжие

"С президента Тръмп обсъдихме Китай, неговата роля в тази война, неговото участие или потенциално участие и неговите възможности. Но, с цялото ми уважение, бих искал подробностите от този конкретен разговор да останат между мен и президента на САЩ. Като цяло, на тази среща на върха обсъдихме подробно Украйна, Близкия изток и Китай. Освен това се срещнах с няколко европейски лидери и обсъдихме ролята на Китай за прекратяване на тази война". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за "Радио НВ".

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По въпроса с Китай обаче Зеленски каза нещо доста интересно: "Ситуацията тук се промени донякъде. Няколко европейски лидери ми казаха, че са разговаряли с китайски представители. Според тях Китай реагира много сериозно, остро и недвусмислено на твърденията в руските медии за евентуалното използване на ядрени оръжия. Мисля, че сте чували подобни твърдения и в руските медии – че Русия уж може да отговори на украинските удари с ядрени оръжия.

Много е важно да се подчертае, че не само европейските страни и САЩ, но и Китай, са заели тази позиция. И, струва ми се, това е първият път, когато Пекин реагира толкова ясно и категорично. Както ми казаха европейските лидери, китайската страна ултимативно е казала, че не може да се говори за използване на ядрени оръжия" - ОЩЕ: Между ядрена война и "предавам се": Какво ще избере Путин, докато бензинът му пресъхва? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Припомняме, че на 21 юни "православният" олигарх и собственик на прокремълската "информационна" мрежа "Царград" Константин Малофеев призова за ядрени удари "по терминали, оптични кабели в Атлантика и шрапнелни ракети в Космоса", за да бъде лишена Украйна от командване и контрол, комуникации, възможност за изстрелване на дронове и координиране на удари - ОЩЕ: Време е за ядрен удар по Украйна: Руски олигарх с бизнес апетити в България реагира на нова украинска ракета