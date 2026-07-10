Израел твърди, че Иран планира убийството на Тръмп

Израел е споделил разузнавателна информация със Съединените щати, че Иран е разработил нов план за убийство на президента Доналд Тръмп, съобщава CNN, като цитира свои източници. Споразумението за прекратяване на огъня между страните в конфликта е под въпрос и това добавя още напрежение. Един от източниците каза, че предупреждението е дошло тази седмица. Друг източник каза, че САЩ са получили постоянен поток от разузнавателна информация през последните седмици за възможни планове за убийство на Тръмп. Предупреждението от Израел е ново и се отнася до конкретен заговор. Още: Тръмп се радва на Украйна и я подсилва военно за решаващ пробив, Путин обаче е готов да ескалира

Предупреждението

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Израелският доклад може да е опит да се повлияе на вземането на решения от Тръмп, докато той обмисля дали да засили американските военни действия срещу Иран. Подробностите за заговора, за който Израел предупреди, че САЩ не са го проверили сами. Американското правителство отдавна предупреждава, че Иран може да се опита да убие Тръмп в отмъщение за нападението с дрон през 2020 г., което той е наредил и е убило висш ирански генерал Касем Солеймани.

Помолен за коментар относно израелското предупреждение, което беше съобщено за първи път от Wall Street Journal, Белият дом посочи скорошните коментари на Тръмп относно желанието на Иран да го убие.

"Те искат да премахнат американския лидер - мен, каза Тръмп пред репортери в сряда. Аз съм в какъвто и да е списък. Видях тази сутрин, че съм във всеки един от техните списъци. И досега, предполагам, имах малко късмет, но може би това не трае много дълго. Това са зли, болни хора. И ние трябва да изкореним този рак. Този рак. Знаете ли какво правите? Трябва да премахнете рака рано. И така се чувствам."

По-късно Тръмп каза, че наскоро е научил за нов списък, който го класира като основна цел за убийство на Иран. Не е ясно дали е имал предвид новата информация на израелското разузнаване.

През уикенда тълпи от иранци призоваха за смъртта на Тръмп по време на погребалната церемония за убития върховен лидер, аятолах Али Хаменей, който беше убит в началото на войната.

Напрежението между САЩ и Иран се засили през последните дни, като двете страни си разменят заплахи и удари, тъй като 60-дневното прекратяване на огъня, слагащо край на военните действия, е в развалини.

Двама източника, запознати с последните данни на американското разузнаване, съобщиха, че разузнавателната общност следи няколко участници, които са обсъждали атаки, но не са предприели действия, а един от тях каза, че американските разузнавателни агенции са били обезпокоени, че Иран ще атакува редица настоящи и бивши висши служители.

Но израелският доклад се разглежда - отчасти - като част от по-широк израелски опит да се повлияе на Тръмп относно Иран. Някои в разузнавателната общност винаги са скептични към израелските доклади, каза източникът.

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