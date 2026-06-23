Извънредно! Прекъснаха мача на Франция и Ирак заради буря в Пенсилвания

Извънредна ситуация на Световното първенство по футбол, което се провежда в САЩ, Канада и Мексико! Срещата от група I между отборите на Франция и Ирак бе прекъсната заради лошите метеорологични условия в Пенсилвания. "Петлите" се оттеглиха на почивката с гол аванс, след като Килиан Мбапе отбеляза в 14-а минута. Малко след попадението му започна проливен дъжд в местността. По време на паузата на таблата на стадиона се появи надпис за евакуация на публиката.

Прекъснаха Франция - Ирак за неопределен период от време

Французите започнаха по-силно, като Ману Коне центрира опасно още в първата минута на мача. Килиан Мбапе обаче не успя да стигне подаването, за да даде ранен аванс на "петлите". Футболистите на Дидие Дешан продължиха да притискат съперниковата защита през следващите минути и съвсем скоро стигнаха до попадение. След четвърт час игра Килиан Мбапе получи топката около наказателното поле и със страхотен удар от дистанция откри резултата. Доминацията в синьо продължи почти през цялата първата част, но така и не се стигна до друга по-опасна ситуация. За това допринесе и започналата буря над Пенсилвания, която забави играта. Около 40-а минута Мбапе пробва да прехвърли Ахмед Базил Фадхил, но безуспешно.

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На почивката отговорните лица на стадиона предприеха мерки за безопасността на публиката. Те приканиха феновете да се преместят от отворените части и да потърсят подслон. Проливният дъжд продължи и срещата бе прекъсната за неопределен период от време. По последна информация двубоят няма да бъде подновен преди 2:50 часа българско време.

Очаквайте подробности!

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