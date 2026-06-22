Меси вече е голмайстор №1 на Световни първенства след мастърклас срещу Австрия

Лионел Меси е играчът с най-много голове на Световни първенства, след като отбеляза две попадения при успеха на Аржентина над Австрия с 2:0 в двубой от група „J“ на Мондиал'26. Нападателят на Интер Маями се разписа малко преди края на първото полувреме, както и в самия край на срещата. Това бяха неговите голове №17 и №18 на планетарния форум, като по този начин той изпревари бившия таран на Германия Мирослав Клозе, който има 16 попадения на сметката си. След успеха си пък „гаучосите“ си осигуриха участие в следващия етап на надпреварата. Самият Меси изигра много силен мач и има за какво да съжалява, тъй като още в 4-ата минута пропусна дузпа, а след това не успя да се възползва от няколко много добри положения.

Меси пропусна дузпа, но след това се реваншира

Двубоят стартира по отличен начин за Аржентина като още в 4-ата минута „гаучосите“ получиха право да изпълнят дузпа. Наказателният удар бе даден за нарушение срещу Лаутаро Мартинес. Зад топката застана Лионел Меси, който обаче стреля покрай левия страничен стълб на австрийската врата. В следващите минути европейците изравниха играта и започнаха по-често да поглеждат към стража на съперника Емилиано Мартинес.

В 38-ата минута Аржентина най-накрая стигна до гол. Факундо Медина получи отлична топка по левия фланг и центрира по земя в наказателното поле, където Меси с много прецизен удар матира вратаря на Австрия. Това бе неговото 17-то попадение на световни финали като вече е едноличен лидер в голмайсторската листа. До преди това той делеше първото място с бившия нападател на Германия – Мирослав Клозе.

Меси се разписа и в продължението на мача

След почивката темпото на терена поспадна като опасностите пред една от двете врати липсваха. Все пак в 55-ата минута Австрия бе близо до гол, след като Сабицер се озова на добра позиция и стреля мощно, но Емилиано Мартинес бе на мястото си и отрази удара на полузащитника. В средата на втората част Меси отново отправи опасен удар, който обаче мина покрай вратата.

Австрия продължи да търси изравнителен гол и Грегорич можеше да отбележи, но изстрелът му с глава не намери очертанията на вратата. В даденото от съдията продължение Меси вкара втория си гол в мача и оформи крайното 2:0 за Аржентина.

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