Ясен е носителят на "Златната топка"! Интересно подреждане в топ 10 (класация)

Французинът Усман Дембеле е новият носител на "Златната топка"! Нападателят на Пари Сен Жермен, който спечели требъл през сезон 2024/25 и показа невероятна индивидуална класа, изпревари Ламин Ямал от Барселона. За Ямал остана утешителната награда, че отново е най-добър млад футболист. На трето място се класира друг футболист на Пари Сен Жермен - Витиня, докато Мохамед Салах от Ливърпул остана на четвърто място, а Рафиня от Барса - пети.

Усман Дембеле спечели "Златната топка"

Дембеле получи наградата от легендарния Роналдиньо. Неговият клуб ПСЖ пък бе избран за най-добър отбор през сезона. Треньорът на парижани Луис Енрике очаквано спечели наградата за най-добър треньор. Вратарят на ПСЖ от миналия сезон Джанлуиджи Донарума, който през лятото си тръгна в посока Манчестър Сити, получи наградата за най-добър вратар.

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Ballon d’Or 𝐭𝐨𝐩 𝟏𝟎 ready as positions from 11th to 30th are confirmed! 🌕



🇫🇷 Ousmane Dembélé

🇪🇸 Lamine Yamal

🇧🇷 Raphinha

🇵🇹 Vitinha

🇲🇦 Achraf Hakimi

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Cole Palmer

🇫🇷 Kylian Mbappé

🇵🇹 Nuno Mendes

🇪🇬 Mo Salah

🇮🇹 Gianluigi Donnarumma



Agree or disagree? pic.twitter.com/NLNeHX1xsP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 22, 2025

Виктор Гьокереш взе наградата "Герд Мюлер" за най-добър нападател за изключителния сезон със Спортинг. При жените номер 1 за трета поредна година е Айтана Бонмати от отбора на Барселона и националния отбор на Испания.

Сезонът на Усман Дембеле:

👕 59 мача

⚽️ 37 гола

🅰️ 14 асистенции

⭐️ 51 гола/асистенции в 59 мача

🎖️ Играч на сезона в Лига 1

🎖️ Златна обувка на Лига 1

🎖️ Играч на сезона в Шампионската лига

🏆 Шампионска лига

🏆 Лига 1

🏆 Купа на Франция

🏆 Суперкупа на Франция

Ето и топ 10 класацията за "Златната топка" при мъжете:

10. Нуно Мендеш - ПСЖ

9. Джанлуиджи Донарума - ПСЖ

8. Коул Палмър - Челси

7. Килиан Мбапе - Реал Мадрид

6. Ашраф Хакими - ПСЖ

5. Рафиня - Барселона

4. Мохамед Салах - Ливърпул

3. Витиня - ПСЖ

2. Ламин Ямал - Барселона

1. Усман Дембеле - ПСЖ