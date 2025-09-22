Войната в Украйна:

Ясен е носителят на "Златната топка"! Интересно подреждане в топ 10 (класация)

22 септември 2025, 23:53 часа 701 прочитания 0 коментара
Ясен е носителят на "Златната топка"! Интересно подреждане в топ 10 (класация)

Французинът Усман Дембеле е новият носител на "Златната топка"! Нападателят на Пари Сен Жермен, който спечели требъл през сезон 2024/25 и показа невероятна индивидуална класа, изпревари Ламин Ямал от Барселона. За Ямал остана утешителната награда, че отново е най-добър млад футболист. На трето място се класира друг футболист на Пари Сен Жермен - Витиня, докато Мохамед Салах от Ливърпул остана на четвърто място, а Рафиня от Барса - пети.

Усман Дембеле спечели "Златната топка"

Дембеле получи наградата от легендарния Роналдиньо. Неговият клуб ПСЖ пък бе избран за най-добър отбор през сезона. Треньорът на парижани Луис Енрике очаквано спечели наградата за най-добър треньор. Вратарят на ПСЖ от миналия сезон Джанлуиджи Донарума, който през лятото си тръгна в посока Манчестър Сити, получи наградата за най-добър вратар.

Виктор Гьокереш взе наградата "Герд Мюлер" за най-добър нападател за изключителния сезон със Спортинг. При жените номер 1 за трета поредна година е Айтана Бонмати от отбора на Барселона и националния отбор на Испания.

Сезонът на Усман Дембеле:

  • 👕 59 мача
  • ⚽️ 37 гола
  • 🅰️ 14 асистенции
  • ⭐️ 51 гола/асистенции в 59 мача
  • 🎖️ Играч на сезона в Лига 1
  • 🎖️ Златна обувка на Лига 1
  • 🎖️ Играч на сезона в Шампионската лига
  • 🏆 Шампионска лига
  • 🏆 Лига 1
  • 🏆 Купа на Франция
  • 🏆 Суперкупа на Франция

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Ето и топ 10 класацията за "Златната топка" при мъжете:

  • 10. Нуно Мендеш - ПСЖ
  • 9. Джанлуиджи Донарума - ПСЖ
  • 8. Коул Палмър - Челси
  • 7. Килиан Мбапе - Реал Мадрид
  • 6. Ашраф Хакими - ПСЖ
  • 5. Рафиня - Барселона
  • 4. Мохамед Салах - Ливърпул
  • 3. Витиня - ПСЖ
  • 2. Ламин Ямал - Барселона
  • 1. Усман Дембеле - ПСЖ
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Златна топка Витиня Усман Дембеле Ламин Ямал
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес