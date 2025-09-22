Ясен е носителят на "Златната топка"! Интересно подреждане в топ 10 (класация)

Французинът Усман Дембеле е новият носител на "Златната топка"! Нападателят на Пари Сен Жермен, който спечели требъл през сезон 2024/25 и показа невероятна индивидуална класа, изпревари Ламин Ямал от Барселона. За Ямал остана утешителната награда, че отново е най-добър млад футболист. На трето място се класира друг футболист на Пари Сен Жермен - Витиня, докато Мохамед Салах от Ливърпул остана на четвърто място, а Рафиня от Барса - пети.
Дембеле получи наградата от легендарния Роналдиньо. Неговият клуб ПСЖ пък бе избран за най-добър отбор през сезона. Треньорът на парижани Луис Енрике очаквано спечели наградата за най-добър треньор. Вратарят на ПСЖ от миналия сезон Джанлуиджи Донарума, който през лятото си тръгна в посока Манчестър Сити, получи наградата за най-добър вратар.
🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Ballon d’Or 𝐭𝐨𝐩 𝟏𝟎 ready as positions from 11th to 30th are confirmed! 🌕— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 22, 2025
🇫🇷 Ousmane Dembélé
🇪🇸 Lamine Yamal
🇧🇷 Raphinha
🇵🇹 Vitinha
🇲🇦 Achraf Hakimi
🏴 Cole Palmer
🇫🇷 Kylian Mbappé
🇵🇹 Nuno Mendes
🇪🇬 Mo Salah
🇮🇹 Gianluigi Donnarumma
pic.twitter.com/NLNeHX1xsP
Виктор Гьокереш взе наградата "Герд Мюлер" за най-добър нападател за изключителния сезон със Спортинг. При жените номер 1 за трета поредна година е Айтана Бонмати от отбора на Барселона и националния отбор на Испания.
Сезонът на Усман Дембеле:
- 👕 59 мача
- ⚽️ 37 гола
- 🅰️ 14 асистенции
- ⭐️ 51 гола/асистенции в 59 мача
- 🎖️ Играч на сезона в Лига 1
- 🎖️ Златна обувка на Лига 1
- 🎖️ Играч на сезона в Шампионската лига
- 🏆 Шампионска лига
- 🏆 Лига 1
- 🏆 Купа на Франция
- 🏆 Суперкупа на Франция
Ето и топ 10 класацията за "Златната топка" при мъжете:
- 10. Нуно Мендеш - ПСЖ
- 9. Джанлуиджи Донарума - ПСЖ
- 8. Коул Палмър - Челси
- 7. Килиан Мбапе - Реал Мадрид
- 6. Ашраф Хакими - ПСЖ
- 5. Рафиня - Барселона
- 4. Мохамед Салах - Ливърпул
- 3. Витиня - ПСЖ
- 2. Ламин Ямал - Барселона
- 1. Усман Дембеле - ПСЖ