Карим Бензема загадъчно: Реалността не е интернет

Карим Бензема сподели пред медиите, че тепърва му предстои мач с Реал Мадрид срещу Атлетик Билбао и мисли само за това. Нападателят допълни, че много често се случва хората да говорят едно, а реалността да бъде коренно различна. Той обаче не уточни дали ще си събере багажа след края на сезона.

🚨 BREAKING— Karim Benzema: “Speak to Madrid fans? Speak about what? Why speaking of the future if I’m in Madrid…”.



“Who’s speaking is internet. The reality is NOT internet”. pic.twitter.com/MCyANWjq1P