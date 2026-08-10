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Съперникът на ЦСКА в Европа отрече да има кадрови проблеми

10 август 2026, 18:49 часа 1065 прочитания 0 коментара

ЦСКА вече е с единия крак в плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа, като победи Макби Тел Авив с класически резултат 3:0 в първия мач от третия предварителен кръг. Израелският тим е разкъсван от слухове, че отборът се разпада и има кадрови проблеми. От клуба излязоха с изявление пред авторитетното израелско издание "one.co.il", в което отричат да има "ликвидационна разпродажба".

Макаби Тел Авив: "Разпространява се много невярна информация"

Ето какво се казва в изявлението на Макби Тел Авив: "Поискахме документ от Елче за Ревиво и не го получихме. Няма оферти за Варела и Асанте. Работим по подсилването, но има усложнения. Разпространява се много невярна информация и нещата трябва да се изяснят. До този момент не сме получили никаква оферта за Рой Ревиво, никаква оферта за Тайрийз Асанте и никаква оферта за Хелио Варела. Единственият, който е представил истинска, писмена оферта, е Сайед Абу Фарки.

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ЦСКА

"Работим по въпроса от всички страни"

Работим върху подкрепления, но има усложнения. Вярваме, че скоро ще можем да осъществим трансфери на чуждестранни играчи, защото това е единственият начин наистина да се подобрим и това ще трябва да дойде едновременно с намирането на решения за факта, че имаме 9 чужденци в състава. Работим по въпроса от всички страни и се надяваме скоро да има новини. Трудно лято е, знаехме, че ще бъде така, но целта от първия ден беше в края на прозореца да има по-добър отбор тук от миналия сезон и това е, по което ще бъдем оценявани".

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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