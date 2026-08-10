Роден национал стана капитан в Германия

Българският национал Фабиан Нюрнбергер беше избран за втори капитан на германския Дармщат в гласуването на целия отбор, съобщи "SVD News". Освен капитан и негов заместник, в съблекалнята на "лилиите" се проведе гласуване и за съвет на отбора, който ще се събира при решаване на важни проблеми и ще представя интересите на играчите пред клубното ръководство. За капитан на Дармщат през предстоящия сезон, който започна с домакинско 2:2 с Холщайн Кил, е посочен вратарят Марсел Шуен.

Фабиан Нюрнбергер е вицекапитан на Дармщат

Негов заместник ще бъде именно Фабиан Нюрнбергер, а членовете на съвета са Хироки Акияма, Кай Клефиш, Кристофер Ланерт, Раул Петрета и централния защитник Александър Вукотич. Новината беше обявена и от старши треньора на тима Флориан Кофелд на пресконференция. Нюрнбергер все още не се е върнал на терена, тъй като имаше доста тежка контузия на бедрото, но вече започна пълноценни тренировки и постепенно връща физическата си форма. Той пропусна първия мач от новия сезон във второто ниво на германския футбол, но тази седмица вероятно ще има повече яснота за състоянието му.

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Нюрнбергер започва четвърта година в Дармщат

Следващият мач на Дармщат е на 16 август като гост на Динамо Дрезден. Роденият в Хамбург български национал, който има 10 мача с герба на България, започва своя четвърти сезон в Дармщат, като един от тях е в Бундеслигата, а останалите три във втората дивизия. През пролетта на 2026 г. към него е имало интерес от елитния датски Виборг, но левият бранител не е бил особено заинтересован да напуска германския футбол.

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