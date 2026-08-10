Малдини: "Бяхме близо до Гуардиола, но той отказа"

Легендата на италианския футбол Паоло Малдини, който за кратко време работи като спортен директор на националния отбор, говори пред "Corriere Della Sera" за това колко близо са били до назначаването на Пеп Гуардиола за нов национален селекционер на "адзурите". Той сподели, че са посетили испанския специалист в Барселона и той дори е започнал да разписва състави на хартия. Парите също не са били проблем, но самият Гуардиола е размилил и е отказал.

Паоло Малдини: "Той беше много изкушен"

Ето какво разказа Паоло Малдини: "Той е треньорът, който най-добре въплъщава техничната и атакуваща игра. Чрез приятели той изрази идеята да бъде треньор на национален отбор. Отидохме да го посетим в Барселона, обядвахме заедно и разговаряхме цял ден. Той беше много изкушен. Беше много близо до това да приеме. Дори започна да записва съставите на хартия. Парите никога не са били проблем.

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"Пеп реши да откаже"

Пеп ни каза ясно: "Дайте ми едно евро по-малко, отколкото печелеше предишният треньор, и съм добре". След няколко дни Пеп реши да откаже, тъй като беше уморен и искаше да прекара известно време със семейството си. Ние уважаваме това". След отказа на Гуардиола, Андреа Пирло беше спряган за селекционер на Италия, но в крайна сметка на поста застана Роберто Манчини. Той вече има опит на тази позиция, като спечели Евро 2020 с Италия.

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