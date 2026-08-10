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Джеф Безос е на крачка от придобиването на дял в Ливърпул (ВИДЕО)

10 август 2026, 14:54 часа 752 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Джеф Безос е на крачка от придобиването на дял в Ливърпул (ВИДЕО)

Консорциум, който включва и създателя на „Амазон“ Джеф Безос, е много близо до постигането на съгласие да придобие около една трета от акциите на футболен клуб Ливърпул. Това съобщи „Sky News“. Тази възможност бе обявена още преди няколко дни, но сделката вече взима реални очертания.

Трима от най-богатите хора в света могат да станат акционери в Ливърпул

Английската медия съобщава, че Fenway Sports Group, който е мажоритарен собственик на клуба от „Анфийлд“ от 2010 година, ще съобщи сделката до края на настоящата седмица. Консорциумът е воден от Амид Батиа и освен Джеф Безос, ключва още съоснователят на Фейсбук Едуардо Саверин.

Ако сделката се осъществи, Ливърлуп ще има като акционери трима от най-богатите хора в света в момента. Състоянието само на Безос е оценявано от „Форбс“ на над 280 милиарда долара, богатството на Саверин - на над 32 милиарда долара.

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Ливърпул Джеф Безос
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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