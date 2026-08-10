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Бивш на Левски: "Сините" ще победят, Веласкес прави разликата"

10 август 2026, 16:38 часа 982 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Бивш на Левски: "Сините" ще победят, Веласкес прави разликата"

Левски продължава похода си в Шампионска лига, като води с 1:0 в общия резултат срещу Кайрат Алмати преди да бъде изигран реванша на казахстанска земя. Той ще се състои на 11 август, вторник, като победителят ще играе плейоф за влизане в основната фаза на Шампионска лига. Бившият футболист на Левски Радослав Цонев, който има опит по терените в Казахстан даде своето мнение за мача пред колегите от "Sportal".

Радослав Цонев: "Играчите на Левски са много по-динамични"

Ето какво каза Радослав Цонев: "Левски ще победи и на реванша! Най-голямата разлика между двата отбора идва от начина на игра, който изисква старши треньорът Хулио Веласкес. Играчите на Левски са много по-динамични, работят на по-висока скорост с топката и техниката също е сериозно предимство пред Кайрат. Познавам футбола там, след като бях част от Тобол. Нивото на първенството е добро, но този Левски е просто по-силен от най-силния им отбор в страната. Пожелавам успех на Левски и се надявам, че ще успеят да зарадват всичко фенове на тима", заяви бившият футболист на Левски".

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Радослав Цонев

Цонев спечели Купата на България с Левски

Радослав Цонев е юноша на Левски, като игра за "сините" в два периода - от 2011 г. до 2016 г. и от 2020 г. до 2022 г. На "Герена" той спечели и Купата на България през послендия си сезон. Той има опит в Казахстан, където игра за Тобол Костанай през сезон 2024/25 и спечели Суперкупата на страната. В момента Цонев е свободен агент, като последно игра за Ботев Враца.

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Шампионска лига Левски Радослав Цонев Хулио Веласкес Кайрат
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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