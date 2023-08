Кошмарен дебют: Едуар Менди с фрапантна грешка в Саудитска Арабия (ВИДЕО)

Ал Ахли спечели домакинството си на Ал Хазем с 3:1 като домакин, но Менди бе изцяло отговорен за инкасираното попадение. В 50-ата минута той получи подаване от свой съотборник, но след това буквално подари топката на съперник, поставяйки кълбото на крака му.

Винисиус от тима на Ал Хазем веднага овладя и опита прехвърлящ удар, който успя да хване Менди в крачка. Стражът можеше само да изгледа как топката го прехвърля и попада в мрежата му. Комичната грешка на Едуар Менди може да видите във видеото по-долу.

В социалните мрежи пък побързаха да припомнят и заплатата на Менди в Саудитска Арабия - 12 милиона долара на година, както и допълнителни 3 милиона под формата на бонуси. С такива грешки обаче Менди може да остане и без щедрия бонус.

В същото време пък Кристиано Роналдо се забърка в нов скандал в Саудитска Арабия, след като се прекръсти след гол, а това е престъпление, за което може да бъде арестуван (ВИДЕО).

Edouard Mendy's error on his Saudi Pro League debut for Al-Ahli 😬 pic.twitter.com/gWcwrQL6u8