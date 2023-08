Кристиано се прекръсти и наруши законите в Саудитска Арабия, грози го арест (ВИДЕО)

В Саудитска Арабия е забранено да се показват публично християнски жестове. Кристиано стори това след гола си от дузпа във вратата на Ал-Шорта, който донесе и победата на Ал Насър.

За това си действие Роналдо може да бъде арестуван, като такава сполетя вече сполетя бивш играч на Ал Насър - Хуан Пабло Пино, който пък бе задържан за татуиране на Исус Христос.

В Саудитска Арабия всякакви християнски жестове са престъпление, тъй като се смята, че човекът, който ги демонстрира, се опитва да обърне другите към своята вяра.

Ако Роналдо бъде арестуван, той може да пропусне финала за Купата на арабските шампиони между Ал Насър и Ал Хилал, който е на 12 август от 21:00 часа българско време.

В началото на годината пък имаше опасения, че Роналдо няма да може да живее със своята половинка Джорджина. Все пак Саудитска Арабия направи изключение за Роналдо, за да живее с Джорджина под един покрив.

Cristiano Ronaldo doing the sign of the cross after scoring today.



