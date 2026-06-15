Кошмарът на Мондиала: Евакуираха отбора на Португалия

Неприятните метеорологични условия във Флорида създадоха сериозни затруднения за националния отбор на Португалия по време на подготовката му за Световното първенство. Според информация на A Bola, селекцията на Роберто Мартинес е била принудена да прекрати тренировката си по-рано от предвиденото, след като районът на Палм Бийч бе връхлетян от силни гръмотевични бури и проливни валежи.

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Заради опасността от мълнии и влошените атмосферни условия футболистите са били евакуирани незабавно от тренировъчния терен, а планираните занимания са били отменени. От съображения за сигурност организаторите взеха решение да отложат и официалната пресконференция на португалския национален тим, на която трябваше да присъстват представители на медиите, играчи и членове на треньорския щаб.

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В лагера на Португалия се надяват времето бързо да се подобри, за да могат да продължат нормално подготовката си за предстоящите двубои от Мондиал 2026. Световното първенство се провежда между 11 юни и 19 юли в САЩ, Мексико и Канада, а Португалия е сред отборите, които са сочени за едни от сериозните претенденти за титлата.

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