Определиха Левски за фаворит за продължаване напред в Шампионска лига

Отборът на Левски постигна огромен успех под ръководството на Хулио Веласкес. Испанският специалист изведе "сините" до първа титла от 17 години насам, след което и до участие в основната фаза на евротурнир след 16-годишно отсъствие. Тимът преодоля румънския шампион Университатя Крайова във втория кръг от предварителната фаза на Шампионска лига. Освен че продължава пътя си в най-елитната клубна надпревара, Левски си осигури участие в основния етап на Лигата на конференциите.

Предимство за Левски в двубоя с Кайрат

Това означава, че в най-лошия случай "сините" ще участват в третия по сила евротурнир. Ако отпаднат от Кайрат Алмати в предстоящия трети квалификационен кръг, то те ще играят плейоф за основната фаза на Лига Европа. В най-добрия възможен сценарий Левски ще преодолее Кайрат, след което ще играе плейоф за влизане в най-елитния европейски турнир. Датите на двубоите с казахстанския тим вече са ясни. Българският шампион ще бъде домакин на 4 август, вторник, а реваншът в Туркестан ще се изиграе седмица по-късно, на 11 август, вторник.

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Букмейкърите определиха Левски като фаворит срещу Кайрат за продължаване напред в турнира. Според техните анализи "сините" ще преодолеят казахстанския си съперник, ако покажат същата игра като в първия мач с Университатя Крайова. Очакванията за срещата на "Герена" са за малко голове. В предния кръг Кайрат надделя над кипърския шампион Омония след изпълнение на дузпи, след като и двете срещи завършиха 1:0 в редовното време. Ако Левски победи, то може да се изправи в плейофен мач със Селтик, АЕК Атина, или победителите от двойките Цървена звезда - Апоел Беер-Шева, Динамо Загреб - Кауно Жалгирис и Слован Братислава - Мялби.

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