Радостна вест на "Герена": Светльо Вуцов стана баща!

Поредна радостна вест в лагера на българския шампион Левски. Броени часове след като се класира за третия квалификационен кръг на Шампионска лига, титулярният вратар на "сините" Светослав Вуцов стана баща, съобщават колегите от Dsport. Неговата половинка - Дарина, го дари с момиче. Това е първо дете на 24-годишния страж, който празнува рожден ден в началото на месеца.

Светослав Вуцов стана баща на момиче

Светослав Вуцов спечели наградата за най-добър вратар в Първа лига през миналия сезон. Той премина на "Герена" през миналата година след трансфер от Славия. Светослав е син на Велислав Вуцов, който има още двама сина - Иван и Петър.

Още: Определиха Левски за фаворит за продължаване напред в Шампионска лига

Още в събота Левски домакинства на Септември. Любопитно е дали Хулио Веласкес ще даде почивка на Вуцов за този мач, за да се наслади на новороденото му дете. Далеч по-важният ангажимент за Вуцов и компания е първият мач срещу Кайрат от третия квалификационен кръг в Шампионска лига, който ще се изиграе на 4 август на стадион "Георги Аспарухов" в София.

Още: Спортинг му постави клауза от 45 милиона, Англия го отхвърли: Кой е новият португалец в Левски?