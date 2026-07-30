Защо ракът на сърцето се среща толкова рядко?

С голяма разлика най-разпространената форма на рак е ракът на кожата. Приблизително един на всеки пет души ще заболее от рак на кожата през живота си, в сравнение с един на всеки 18 при рака на белия дроб и един на всеки 100 при рака на черния дроб. Въпреки това само един на всеки 50 000 души ще развие рак на сърцето. Дори когато се появи рак на сърцето, вероятността той да бъде вторичен е 30 до 40 пъти по-голяма, което означава, че той се разпространява към сърцето от друго място, а не възниква там.

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Защо тогава ракът на сърцето е толкова рядък? Отговорът се крие в специфичните характеристики, които отличават сърцето от другите органи в тялото. Проучванията сочат, че сърцето може да съдържа и ключова информация за това как се образува и разпространява ракът в областите, които са по-податливи на заболяване, пише "Popular Science".

Ракът се причинява от мутации

Клетъчната регенерация е един от най-важните процеси в организма. Чрез нея ние растем и поддържаме здравето си, като заместваме увредените клетки с нови. Понякога обаче в процеса на регенерация могат да възникнат грешки, известни като мутации, които го карат да продължи далеч отвъд необходимото за нашето здраве. Когато такъв вид мутация се активира, новите клетки продължават да растат в излишък, образувайки тъканни маси, които изчерпват ресурсите на организма и натоварват здравите органи. Този вреден, неконтролиран растеж е ракът.

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Макар генетиката и други фактори да играят роля в това колко често и къде възниква ракът, ракообразуващите мутации като цяло са по-чести в частите на тялото с висока клетъчна обновяемост. Колкото по-интензивна е клетъчната регенерация, толкова по-голяма е вероятността от грешка. Ето защо определени навици, като пушенето, увеличават риска от развитие на конкретни видове рак. Пушенето уврежда тъканите в белите дробове, гърлото и устата, което означава по-интензивна регенерация в тези области и по-голяма вероятност за мутация там.

С какво сърдечните клетки се различават от другите клетки

За разлика от много други органи, сърцето е изградено от здрава мускулна тъкан, която расте и се регенерира много бавно – със скорост от около един процент годишно. По-малко от половината от сърдечните клетки, с които сте родени, ще бъдат заменени по естествен път през целия ви живот. Сравнете това с кожата ви, която напълно регенерира всичките си клетки на всеки 40 до 56 дни.

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Учените смятат, че ниската степен на регенерация в сърцето е резултат от еволюционен компромис. В замяна на това, че органът е издръжлив и функционален още от ранна възраст, сърцето при бозайниците е загубило способността си за регенерация, която все още притежават някои други животни, като например земноводните. Според едно проучване човешкото сърце реагира на увреждания с "възстановяване, а не с регенерация", като образува белези, вместо да образува нови, здрави клетки. Смята се, че бавната регенерация на сърдечните клетки е основната причина сърцата рядко да развиват рак. А когато ракът се разпространи в сърцето, той има тенденция да расте по-бавно там, отколкото в други засегнати области. Това е особено забележително, като се има предвид че кръвоносната система е един от основните пътища за разпространение на раковите клетки. Раковите клетки не засягат сърцето много често, дори когато преминават директно през него.

Високото налягане може да спомогне за предотвратяването на рак на сърцето

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Едно проучване от 2026 г. сочи, че високото налягане, причинено от непрекъснатото биене на сърцето, играе роля в предотвратяването на образуването на рак.

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Когато сърцето функционира при по-ниско от нормалното налягане, скоростта на клетъчната регенерация се увеличава. Това може да се наблюдава при пациенти със сърдечна недостатъчност, на които е имплантиран апарат, който облекчава натоварването върху сърцето, като помага за изпомпването на кръвта в тялото. Знаем, че повишената клетъчна регенерация в други части на тялото увеличава риска от развитие на рак. Възможно ли е същото да важи и за сърцето?

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Изследователи от Международния център за генно инженерство и биотехнологии в Триест, Италия, се опитаха да установят дали сърце, работещо при по-ниско налягане, е по-податливо на развитие на рак. За да разберат това, те трансплантираха сърца в мишки, които изпомпваха по-малко кръв от нормалното, което означаваше, че работеха при по-ниско налягане и имаха по-висока степен на регенерация. След това изследователите внесоха ракови клетки както в трансплантираните сърца, така и в нормалните сърца на мишките, и сравниха колко бързо се разпространяват, пише "Popular Science".

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Раковите клетки се разпространяват по-бързо в сърцата, които работят при по-ниско налягане. Забележително е, че изследователите успяха да свържат тези промени с конкретен протеин, повлиян от сърдечния ритъм. В отговор на физическата сила и налягането на биещото сърце този протеин намалява активността на гените, свързани с растежа на рака.

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Изследването може да проправи пътя за нови форми на лечение на рака. Устройства, които генерират импулс на налягане, имитиращ сърдечния ритъм, биха могли да се използват за забавяне или спиране на разпространението на рака в конкретни целеви области. Прототипите, които се тестват при ракови заболявания, разположени близо до кожата, като например рак на гърдата, показват обещаващи резултати.

Връзката между рака и сърцето може да е по-сложна

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Тъй като ракът на сърцето е толкова рядък, той не е изследван толкова задълбочено, колкото някои други видове рак. Въпреки това някои проучвания предполагат пряка връзка между здравето на сърцето и рака в други части на тялото.

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Анализ от 2026 г., публикуван в списанието "Journal of the American Heart Association", предполага, че промените в сърдечната функция могат да бъдат ранен предупредителен сигнал за развитието на конкретни видове рак.

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Изследователите проследяват здравето на хиляди пациенти в продължение на 18 години, като сравняват резултатите от магнитно-резонансните изследвания на сърдечната функция на пациентите с честотата на раковите заболявания при тях. Проучването установява, че пациентите, при които са наблюдавани определени леки промени в сърдечната функция, са по-склонни по-късно да развият рак в определени части на тялото. Например, пациентите с намалена функция на лявото предсърдие на сърцето са по-склонни по-късно да развият рак на дебелото черво.

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Синцзян Кай, водещ автор на проучването, заяви в изявление, че тези "промени в сърцето могат да възникнат успоредно с — или дори преди — биологичните процеси, свързани с развитието на рака". Разбирането на това колко дълбока е връзката между здравето на сърцето и рака би могло да позволи на лекарите да откриват рака по-рано.

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Връзката между рака и сърцето е сложна и учените все още се опитват да я разгадаят. Като разгледаме отблизо един от органите, които са най-добре защитени от рак, може би ще успеем да пренесем част от тази защита и към други органи.

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Статистически погледнато, вероятно няма да се налага да се притеснявате, че ще заболеете от рак на сърцето в близко бъдеще. Но сърцето ви един ден може да помогне на лекарите да разберат рака в други части на тялото ви.