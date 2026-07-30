Без милост във Висшата лига: Промяна в правилата предвижда минимум 10 мача наказание

Футболистите в Англия, признати за виновни в дискриминационно поведение, вече ще бъдат наказвани със спиране на състезателните права за минимум 10 мача. По-строгите правила на Футболната асоциация влизат в сила от началото на новия сезон и ще важат включително за английската Висша лига. Промяната важи и за треньори, както и за останалите длъжностни лица в техническата зона. Досега санкциите за т.нар. утежнени нарушения по Правило E3.2 на ФА обикновено варираха между 6 и 12 срещи.

Още по-тежки наказания при прояви на расизъм и друг вид дискриминация на Острова

В тази категория попадат прояви, съдържащи обидни или дискриминационни препратки към етнически произход, цвят на кожата, раса, националност, религия, пол, полова идентичност, смяна на пола, сексуална ориентация или увреждане. "Въпреки значителния напредък през последните години, дискриминационното поведение продължава да бъде проблем във футбола. Необходими са по-строги мерки за справяне с тези неприемливи прояви", се казва в позицията на английската футболна централа.

Още: Падна треньорска глава в английската Висша лига седмици преди началото на сезона

Новото стандартно минимално наказание ще бъде 10 мача, но дисциплинарната комисия ще има право да налага и по-тежки санкции при наличието на сериозни утежняващи обстоятелства. В определени случаи наказанието може да бъде намалено, но не и под шест срещи. Това ще бъде възможно единствено при смекчаващи обстоятелства или ако обвиненият признае нарушението при първата предоставена възможност. Досега шест мача беше стандартният минимум, докато занапред подобна санкция ще се разглежда като изключение.

При повторни нарушения мерките ще бъдат още по-сурови. Футболисти, треньори или други длъжностни лица, признати за виновни за две или повече отделни дискриминационни прояви, могат да получат наказание за над 12 мача. В особено тежки случаи правилата позволяват и забрана за определен период от време без предварително фиксирана максимална продължителност.

Още: Революция в английския футбол: Ново правило ще дебютира във Висшата лига