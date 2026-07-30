Близък приятел на Шумахер изрази надежда за завръщането на 7-кратния шампион пред света

Приятел на семейството на Михаел Шумахер изрази надежда, че легендата на Формула 1 ще се появи отново пред света. Както е известно, седемкратният световен шампион не се е появявал в публичното пространство, откакто претърпя ужасяващ инцидент през 2013 година. Германецът пострада тежко, докато кара ски във Френските Алпи. Той си удари главата в камък и беше транспортиран с хеликоптер до болница за лечение на травматично мозъчно увреждане. След две животоспасяващи операции, Шумахер беше поставен в медикаментозно предизвикана кома до юни 2014 година.

Последна информация около състоянието на Михаел Шумахер

Оттогава насам новините за състоянието на седемкратния шампион са оскъдни, като семейството поддържа висока степен на конфиденциалност. Много рядко се случва някой близък до фамилията да разкрие информация за случващото се зад кулисите. Сега обаче човек от обкръжението на Шумахер - бившият пилот Кристиан Данер, говори за състоянието му и призна, че иска да го види отново, каквото и да става. "Каквото и да е състоянието на Михаел, или при каквито и да са условията, при които е жив, не знам, искам да го видя отново", каза Данер. "Фактът, че не се появява никъде, показва, че вероятно не се чувства много добре. Но светът на Формула 1 е подготвен за това. Той е един от героите на спорта, така че ако е щастлив и достатъчно в добра форма, за да се върне, независимо от обстоятелствата, в каквото и състояние да е, мисля, че Формула 1 лесно ще се справи с това."

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Семейството на Шумахер не разкрива нищо за състоянието му

"Има всевъзможни слухове, че е в Майорка, че са го настанили в имение там и така нататък. Когато разговарям с Корина, тя не споменава нищо по въпроса. Когато разговарям с други хора, които биха могли да знаят, те не ми казват нищо. Във всеки спорт има герои, които са имали проблеми и са претърпели падение. Но щом са живи, мисля, че за всички би било добре да ги видят отново. За мен лично би било абсолютно страхотно да го видя. Мисля, че това чувство е споделено от практически всички във Формула 1", каза още той.

Широко се съобщава, че именно ски каската, която Шумахер е носил, му е спасила живота, но се смята, че той има затруднения в общуването и се нуждае от постоянни грижи. Повечето медии съобщават, че в тесния кръг на Шумахер са само девет души, включително съпругата му Корина и двете му деца Мик и Джина-Мария. Бившата му мениджърка Сабине Кем, бившият шеф на Формула 1 Жан Тод и Рос Браун, който е работил с Шумахер като технически директор както в Бенетон, така и във Ферари, също са го посещавали в дома му в Швейцария. Въпреки надеждата на Данер, Шумахер отново да се появи пред света, това едва ли ще се случи. Миналата година бившият оперативен директор на Ред Бул, който е и близък приятел на Михаел - Ричард Хопкинс, предсказа, че той повече няма да се появи на публично място.

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