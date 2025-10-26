Кота 1000 е близо: Роналдо реализира гол №950 в кариерата си!

Португалският нападател Кристиано Роналдо, който играе за Ал Насър в Саудитска Арабия, стана първият футболист, достигнал 950 гола в кариерата си.

Роналдо се разписа в гостуването на Ал Хазм в шестия кръг на футболното първенство на Саудитстка Арабия. Голът му направи резултата 2:0 в полза на Ал Насър.

Меси е най-близо до Роналдо

Happy to help the team win and to hit 950 goals! 🙏🏽⚽️ Always hungry for more! 💪🏽 pic.twitter.com/2DxNA0XVTp — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 25, 2025

Най-близкият съперник на Роналдо е Лионел Меси. Аржентинският нападател, който играе за американския клуб Интер Маями, е вкарал 891 гола.

Роналдо е и единственият играч в света, успял да отбележи над 80 гола в четири различни национални първенства. 40-годишният португалец е петкратен победител в Шампионската лига, европейски шампион, двукратен победител в Лигата на нациите и най-добрият реализатор за всички времена в историята на националните отбори, европейските първенства, Шампионската лига и Световното клубно първенство.

Футболистът премина в Ал Насър през декември 2022 година. По време на кариерата си е играл още за португалския Спортинг, английския Манчестър Юнайтед, италианския Ювентус и испанския Реал Мадрид.

ОЩЕ: Неудържимият Холанд подобри един от безумните рекорди на Кристиано Роналдо