Войната в Украйна:

Кота 1000 е близо: Роналдо реализира гол №950 в кариерата си!

26 октомври 2025, 14:17 часа 629 прочитания 0 коментара
Кота 1000 е близо: Роналдо реализира гол №950 в кариерата си!

Португалският нападател Кристиано Роналдо, който играе за Ал Насър в Саудитска Арабия, стана първият футболист, достигнал 950 гола в кариерата си.

Роналдо се разписа в гостуването на Ал Хазм в шестия кръг на футболното първенство на Саудитстка Арабия. Голът му направи резултата 2:0 в полза на Ал Насър.

Меси е най-близо до Роналдо 

Най-близкият съперник на Роналдо е Лионел Меси. Аржентинският нападател, който играе за американския клуб Интер Маями, е вкарал 891 гола.

Роналдо е и единственият играч в света, успял да отбележи над 80 гола в четири различни национални първенства. 40-годишният португалец е петкратен победител в Шампионската лига, европейски шампион, двукратен победител в Лигата на нациите и най-добрият реализатор за всички времена в историята на националните отбори, европейските първенства, Шампионската лига и Световното клубно първенство.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Футболистът премина в Ал Насър през декември 2022 година. По време на кариерата си е играл още за португалския Спортинг, английския Манчестър Юнайтед, италианския Ювентус и испанския Реал Мадрид.

ОЩЕ: Неудържимият Холанд подобри един от безумните рекорди на Кристиано Роналдо

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Кристиано Роналдо Ал Насър информация 2025
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес