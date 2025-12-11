Изненада: Манчестър Юнайтед се прицели в 39-годишния Серхио Рамос

Любопитна новина долетя от Испания, след като местното издание „Cadena SER” съобщи, че английския Манчестър Юнайтед може да привлече бившия защитник на Реал Мадрид и „Ла Фурия“ - Серхио Рамос. Според информациите централният бранител сам се е предложил на ръководството на „червените дяволи“ и мениджъра на тима Рубен Аморим. В момента 39-годишният футболист е свободен агент, след като договорът му с мексиканския Монтерей изтече, а той отказа да го поднови.

Серхио Рамос премина в състава на Монтерей в началото на февруари 2025 година, след като близо шест месеца бе без отбор. Той изигра общо 32 мача за мексиканския клуб, в които се отчете със седем попадения. Сега централният защитник се опитва да се завърне в Европа и да облече екипа на някой от грандовете на Стария континент, тъй като все още се надява, че ще може да спечели доверието на Луис де ла Фуенте и да бъде повикан в националния отбор на Испания за предстоящото Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада през лятото на 2026-та.

„Червените дяволи“ са готови да го вземат

Ръководството на Манчестър Юнайтед пък вече обмисля възможността да привлече Серхио Рамос. Шефовете на „червените дяволи“ смятат, че световният шампион и двукратен първенец на Европа с Испания може да помогне много за развитието на младите таланти в отбраната на тима в лицето на – Лени Йоро, Ейдън Хевън и Патрик Доргу. Очаква се в следващите седмици да има повече яснота около бъдещето на Серхио Рамос.

