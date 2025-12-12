Избраха бивша звезда на Лудогорец за №1 във Висшата лига

Бившата звезда на Лудогорец Игор Тиаго прави истински фурор в английската Висша лига този сезон. Централният нападател на Брентфорд се намира в страхотна форма и не спира да бележи. От началото на кампанията 24-годишният футболист има на сметката си 15 двубоя в елита, в които е реализирал 11 попадения. Той е на второ място в голмайсторската листа на Висшата лига след своя колега от Манчестър Сити – Ерлинг Холанд.

Игор Тиаго прави фурор във Висшата лига

През ноември Игор Тиаго реализира пет от седемте гола на Брентфорд във Висшата лига. Благодарение на своето представяне той бе отличен за „Играч на месеца“ в първенството. Това е първата подобна награда за бразилския нападател. Той също така стана първият футболист в историята на „пчеличките“, който печели приза.

The Premier League top scorer in November ❤️‍🔥



Igor Thiago has become the first Brentford player ever to win the @EASPORTSFC Player of the Month award 🏆 pic.twitter.com/EmicJqVhxW — Brentford FC (@BrentfordFC) December 12, 2025

„Толкова съм щастлив и горд. Това означава много за мен и показва, че трудът ми на терена се отплаща. Изненадан съм, но се надявам да получа още такива награди през сезона“, заяви Игор Тиаго пред официалния сайт на Висшата лига.

Нападателят се възстанови от тежка контузия

Както е известно, Игор Тиаго премина в Брентфорд през лятото на 2024-та от белгийския Брюж. Тогава англичаните платиха 33 милиона евро за правата му. Бразилецът обаче изигра едва няколко двубоя за новия си отбор и скъса кръстна връзка. Нападателят се подложи на операция и пропусна голяма част от сезона, но през настоящата кампания показва, че платените за него пари не са били напразно.

