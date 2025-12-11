Фенове на Атлетик Билбао изпочупили рейса на ПСЖ след хикса в Шампионска лига

Автобусът на европейския клубен шампион Пари Сен Жермен е бил повреден след мача от Шампионската лига срещу Атлетик Билбао (0:0), съобщи RMC Sport. Според информацията, автобусът е бил замерян през нощта с камъни, докато е бил паркиран пред хотела в центъра на Билбао. По време на инцидента не е имало играчи вътре във возилото.
Повредите са сериозни
Athletic Bilbao-PSG (0-0) : le bus des Parisiens caillassé dans la nuit après leur match en Ligue des champions— Le Parisien | sport (@leparisiensport) December 11, 2025
➡️ https://t.co/DjSrdFXkQL pic.twitter.com/aIuFV9iRdO
Поради повредите по автобуса, клубът е бил принуден да намери алтернативен транспорт от хотела до летището, откъдето тази сутрин играчите на Луис Енрике отлетяха за Париж. ПСЖ има 13 точки и е трети в общото класиране на Шампионска лига.
ОЩЕ: Арсенал продължава безгрешния си марш, но действащият шампион се издъни в Шампионска лига (РЕЗУЛТАТИ)