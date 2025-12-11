Войната в Украйна:

Фенове на Атлетик Билбао изпочупили рейса на ПСЖ след хикса в Шампионска лига

11 декември 2025, 14:31 часа 311 прочитания 0 коментара
Автобусът на европейския клубен шампион Пари Сен Жермен е бил повреден след мача от Шампионската лига срещу Атлетик Билбао (0:0), съобщи RMC Sport. Според информацията, автобусът е бил замерян през нощта с камъни, докато е бил паркиран пред хотела в центъра на Билбао. По време на инцидента не е имало играчи вътре във возилото.

Повредите са сериозни 

Поради повредите по автобуса, клубът е бил принуден да намери алтернативен транспорт от хотела до летището, откъдето тази сутрин играчите на Луис Енрике отлетяха за Париж. ПСЖ има 13 точки и е трети в общото класиране на Шампионска лига.

