Жесток куриоз: в Испания объркаха химна на Шампионска лига (ВИДЕО)

Вчера, на 10 декември, се изиграха последните мачове от шестия кръг на основната фаза в Шампионска лига. Срещата между Виляреал и Копенхаген беше една от най-резултатните, след като в рамките на 90 минути паднаха цели 5 гола. За жалост на „жълтата подводница“ три от тях бяха в нейната врата и така домакините загубиха с 2:3. Но освен разочарованието в края на мача, феновете в Испания се срамуваха и преди началото на срещата.

На „Естадио де ла Серамика“ объркаха химна на Шампионска лига с този на Лига Европа

На „Естадио де ла Серамика“ феновете станаха свидетели на жесток куриоз. Организаторите объркаха химна на Шампионска лига с този на Лига Европа. Футболистите излязоха на терена под мелодията на втория по сила европейски клубен турнир. Сцената стана още по-комична, когато двата отбора се наредиха един до друг и звукът на стадиона се усили, но продължи да се чува химна на Лига Европа.

Виляреал няма шансове да се класира за елиминациите

След загубата Виляреал изгуби всички шансове да се класира за елиминационната фаза на Шампионска лига. „Жълтата подводница“ е на 36-то място с 1 точка от 6 мача, която спечели при равенството 2:2 срещу Ювентус. 24-тата позиция е последната, която дава право на участие в елиминациите, а на нея в момента е именно Копенхаген със 7 точки от първите 6 мача – 2 победи, 1 равен и 3 загуби.

They've just played the Europa League tune rather than the Champions League one.



Might be taken with more humour if Villarreal were coasting through to the knockouts. pic.twitter.com/CxfzPFfPxH — Ruairidh Barlow (@RuriBarlow) December 10, 2025