11 декември 2025, 10:21 часа 194 прочитания 0 коментара
Разследват мач от Евротурнирите за незаконни залози

В Турция разследват мача между Фенербахче и Щутгарт от Лига Европа за незаконни залози. Той стана част от мащабното разследване, което обхващаше над 1 000 футболисти от Турската суперлига. Срещата се проведе през октомври, а местните медии съобщиха за нови съмнителни обстоятелства около конкретни действия на конкретни футболисти, за които е заложено, че ще се случат. Според турското издание „Сабах“, разследващите са насочили вниманието си около един определен жълт картон в края на мача.

В момента има двама арестувани, които очакват съдебен процес

Исмаил Юксек, който е полузащитник на Фенербахче, получи жълт картон в 98-мата минута на мача. Случайно или не, има залог, който е познал именно това. Твърди се, че го е направил Ерсен Дикмен, който е близък на халфа на „фенерите“ Мерт Хакан Яндаш. В момента двамата са арестувани и им предстои съдебен процес по обвинения за участие в нелегални залагания и уговаряне на мачове.

Исмаил Юксек

Има поне още 15 отделни залога

Но това далеч не е първият случай. Според разследващите, Яндаш е давал пари на Дикмен, който е залагал многократно на конкретни действия на Юксек – да си изкара картон или да направи определен брой нарушения. Разследващите са стигнали и до други срещи на Фенербахче, включително и срещу Славия Прага през 2024 г., за които Дикмен е направил 15 отделни залога, че Юксек ще извърши поне 3 нарушения. В мача срещу Славия, Юксек е направил 5 фаула, което е гарантирало печалбата на Дикмен.

