Неудържимият Холанд подобри един от безумните рекорди на Кристиано Роналдо

Головата машина на Манчестър Сити Ерлинг Холанд за пореден път доказа, че за него няма невъзможни неща. Нападателят на "гражданите" доказа това, подобрявайки един от безумните рекорди на Кристиано Роналдо, за който никой не е предполагал, че скоро ще бъде достигнат. Холанд задмина най-дългата серия на португалеца от последователни участия с гол благодарение на последния си попадение срещу Виляреал в Шампионската лига.

24 гола в 14 мача за Холанд

Неудържимият Холанд вече има 24 гола и 3 асистенции от само 14 мача във всички турнири този сезон за Сити и Норвегия. На клубно ниво той е вкарал във всеки от последните си девет мача за "гражданите" - с един по-малко от личния си рекорд от 10, но когато се включат и международните му участия за националния отбор, това е серия от 12 поредни мача с гол.

ОЩЕ: Легенда на Ливърпул обяви играч на Манчестър Сити за "най-великия в историята на Висшата лига"

Досега този рекорд принадлежеше на Роналдо, който отбеляза гол в 11 поредни мача през сезон 2013/14. В началото на февруари 2014 г. португалецът вкарва два пъти в срещата с Атлетико Мадрид и не поглежда назад, като в следващите 10 мача вкарва още 13 гола, за да запише най-дългата серия в прочутата си кариера. Иконата на Реал Мадрид се провали в първия мач от 1/2-финала на Шампионската лига през тази година, като не успя да се разпише при победата с 1:0 у дома срещу Байерн Мюнхен, но компенсира това, като вкара пет гола в последвалите три участия, включително два в реванша в Германия.

Холанд се е прицелил в рекорда на Варди

В полезрението на Холанд скоро може да се окаже рекордът на Висшата лига за най-много последователни участия с поне един гол. Иконата на Лестър Сити Джейми Варди държи този рекорд с 11 попадения, а норвежецът в момента има шест. Най-добрата серия на нападателя на Сити в английската висша лига в момента е от седем мача, която той ще изравни, ако се разпише в следващия мач срещу Астън Вила. Ако иска да свали рекорда на Варди, Холанд ще трябва да вкара и в следващите си гостувания срещу Борнемут, Ливърпул, Нюкасъл Юнайтед, Лийдс Юнайтед и Фулъм.

ОЩЕ: Най-скъпият от първото лято на Гуардиола в Сити с признание, обмислял е да прекрати кариерата си