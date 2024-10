Краят на една ера: Дон Андрес слага край на своята футболна одисея

Магьосникът на Испания и Барселона Андрес Иниеста се сбогува с футбола още другата седмица! 40-годишният полузащитник, смятан за един от най-влиятелните полузащитници в историята на футбола, ще обяви официално решението си на церемония на 8 октомври.

Продукт на прочутата академия на Барселона "Ла Масия", Иниеста има 674 пъти с фланелката на каталунците, в които се е отчел с 57 попадения и 135 асистенции. Той спечели 32 трофея с Барса, включително 9 трофея от Ла Лига, 4 Шампионски лиги и 6 титли от Копа дел Рей.

Иниеста записа 131 мача с националната фланелка, като отбеляза 14 попадения за страната си. Най-известен остава победният му гол в 116-та минута във финала на Световното първенство пред 2010 г. Освен Световната купа, 40-годишният футболист спечели и две Европейски титли с Испания през 2008 и 2012 г., където беше обявен за Играч на турнира.

