Планираната отпреди седмица среща с представители на френския дипломатически корпус у нас е била отменане заради проявите на насилие срещу български граждани, посетили спортно мероприятие. Това съобщи в профила си във Facebook министърът на икономиката Александър Пулев. Той подчерта, че е "крайно неуместно да се обсъжда икономическо сътрудничество на фона на случилото се".

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Пулев отбеляза, че Франция е сред десетте ни водещи икономически партньори, а двустранните отношения имат стратегическа тежест отвъд икономиката – включително в ядрената енергетика, отбранителната индустрия и транспортната инфраструктура. Според него обаче подобни прояви срещу българи са напълно недопустими и поставят разговорът за икономическото развитие в неподходящ момент.

В позицията си министърът посочи още, че се очаква категорична реакция от френските институции, навременно изясняване на всички обстоятелства по случая и реални действия за установяване и търсене на отговорност от виновните.

Припомняме, че нападенията срещу български привърженици на Левски в Марсилия се случиха на стадион „Велодром“ около 8–10 минути преди началото на срещата, когато 200–300 нападатели с прътове, тръби, бухалки и пиротехника атакуваха около 20–40 души от официалната делегация на българския отбор с билети от най-висока категория – предимно хора на средна възраст, жени и деца.