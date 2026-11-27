Стара условна присъда може да доведе до много сурово наказание за Олимпик Марсилия след ексцесиите на стадион "Велодром" по време на мача срещу Левски от основната фаза на Лига Европа. Преди малко повече от година - на 5 ноември 2025 г., след домакинство на Аталанта от основната фаза на Шампионска лига, френският гранд получи наказания, които могат да повлияят на решението на УЕФА при санкционирането му сега.

Марсилия получи условна присъда за 2 години

Отново заради безредици по трибуните, Олимпик Марсилия беше санкциониран със 70 000 евро, а долната част на южната трибуна на стадион "Велодром" беше затворена условно. Присъдата важи в срок от две години, а от френските медии обявиха, че УЕФА ще наблюдава изкъсо проявите на феновете на Марсилия. Малко над година по-късно, въпросната присъда все още е в срок, а с атаката си срещу феновете на Левски, ултрасите на Марсилия най-вероятно ще активират наказанието.

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УЕФА може да накаже Марсилия много по-сурово

В момента УЕФА провежда дисциплинарно производство срещу Олимпик Марсилия. Само разследването на централата ще определи каква санкция ще бъде наложена този път на френския гранд. Все още няма официална информация какво ще бъде наказанието, но то може да варира от финансова глоба, през затваряне на стадиона и забрана за продажби на билети при гостувания до отнемане на точки и изключването на Марсилия от европейските клубни турнири. Условната присъда от домакинството на Аталанта в Шампионска най-вероятно ще принуди УЕФА да използва по-тежка санкция след безредиците срещу Левски.

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