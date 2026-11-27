Лоран Нунес, министър на вътрешните работи във Франция, определи като "недопустими" "сцените на сериозно насилие", които се случиха в четвъртък по време на мача от Лига Европа между Олимпик Марсилия и Левски София, като ги осъди "с най-голяма твърдост". Министърът увери, че "виновниците (...) ще отговарят за действията си", се казва в публикация на RMC Sport.

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Изданието пише, че от спортна гледна точка френският отбор е имал успешен четвъртък, защото постигна ценна победа срещу Левски (1:0) в рамките на 5-ия кръг от Лига Европа. Но тази домакинска победа, която позволява на французите да се върнат в борбата за класиране, остана на заден план заради ексцесиите на трибуните по време на мача. Всъщност, около десет минути преди началото на мача на стадион "Велодром" избухнаха сблъсъци между фенове от Марсилия и гости от България, които доведоха до тежки последствия. "Сцените на сериозно насилие, които се случиха снощи на стадион "Велодром" в Марсилия по време на мача Олимпик Марсилия – Левски София, са недопустими и аз ги осъждам най-категорично" коментира в петък сутринта Лоран Нунес.

Les scènes de grave violence survenues hier soir au stade Vélodrome à Marseille, à l’occasion du match OM-Levski Sofia, sont inadmissibles et je les condamne avec la plus grande fermeté. Toute la lumière devra être faite sur les circonstances de ces violences et des comportements incitant à la haine. Leurs auteurs, de part et d’autre, seront identifiés, interpellés et répondront de leurs actes. Je réunis ce jour les autorités et services compétents. Je le redis : la violence comme l’incitation à la haine raciale et la provocation n’ont pas leur place dans nos stades. — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) November 27, 2026

"Трябва да се хвърли пълна светлина върху обстоятелствата около тези прояви на насилие и поведението, подклаждащо омраза. Виновниците от двете страни ще бъдат идентифицирани, задържани и ще отговарят за действията си", увери френският министър на вътрешните работи. "Днес свиквам среща с компетентните власти и служби. Повтарям: насилието, както и подбуждането към расова омраза и провокациите, нямат място на нашите стадиони."

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