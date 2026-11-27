Министерството на младежта и спорта изрази официалната си позиция за ексцесиите на стадион "Велодром" по време на срещата между Левски и Олимпик Марсилия в мач от основната фаза на Лига Европа. Ултрасите на френския гранд организирано нападаха феновете на "сините", като след сблъсъците има пострадали само от привържениците на българския шампион. От ММС категорично осъдиха събитията във Франция и заявиха, че спортът трябва да служи за обединяване на хората, а не за разпространяване на омраза и страх.

ММС: "Подобни сцени са абсолютно недопустими"

Ето какво написаха от ММС в социалните мрежи: "Категорично осъждаме агресията и актовете на насилие срещу българските футболни привърженици и представителите на ПФК Левски преди и по време на снощния двубой от Лига Европа срещу Олимпик Марсилия на стадион "Велодром". Подобни сцени са абсолютно недопустими и нямат място нито на стадионите, нито в съвременното европейско общество.

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"Спортът е инструмент за обединение"

Като държави членки на Европейския съюз, България и Франция споделят общи демократични ценности, основани на върховенството на закона, взаимното уважение и гарантирането на сигурността и правата на всеки европейски гражданин. Спортът е инструмент за обединение на нациите, а не е повод за омраза, физически посегателства и всяване на страх. Министерството на младежта и спорта е в постоянна координация с Министерството на външните работи и Българския футболен съюз и сме в готовност да окажем съдействие на всички пострадали наши сънародници".

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