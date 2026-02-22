Кристиано Роналдо върна Ал Насър на върха в Саудитска Арабия и отправи ясно послание за бъдещето си

Кристиано Роналдо коментира спекулациите около бъдещето си в Саудитската професионална лига. Португалската легенда наскоро започна стачка, разочарован от начина, по който се разпределят трансферните средства в Близкия изток, но вече се завърна на терена и отново бележи голове. Той твърди, че е щастлив в Ал Насър и не дава никакви индикации, че ще развали най-доходния договор в световния футбол. След съботната среща на тима с Ал Хазем Роналдо говори пред медиите, загатвайки намеренията му за бъдещето.

Кристиано Роналдо с ясен коментар за бъдещето си в Саудитска Арабия

Несигурността около бъдещето на португалеца започна, след като той се оттегли от състава за мача в Рияд. Петкратният носител на "Златната топка" пропусна три мача, като стана ясно, че клаузите за напускане в договора му с Ал Насър могат да бъдат активирани през летния трансферен прозорец. Спекулациите веднага започнаха, като 41-годишният футболист бе свързван със завръщане в Европа, както и преминаване в Мейджър Лийг Сокър отвъд Океана, където да поднови съперничеството си с Лионел Меси. Роналдо обаче се върна към това, което прави най-добре в Ал Насър и потуши слуховете.

"Много съм щастлив тук"

В събота той отбеляза два гола в разгромната победа с 4:0 над Ал Хазем, която върна отбора на Хорхе Жезус на върха в Саудитската Професионална Лига. Както е известно, португалецът все още преследва първата си титла в Близкия Изток. Роналдо също се стреми към 1000 гола в кариерата си. Той твърди, че се наслаждава на тези предизвикателства и е щастлив да види Ал Насър да води в една вълнуваща надпревара за титлата. След края на срещата с Ал Хазем, той бе попитан за плановете си за близкото бъдеще, след като удължи договора си до 2027 г. Той каза: "Много съм щастлив тук. Както съм казвал много пъти, аз принадлежа на Саудитска Арабия. Това е страна, която ме прие много добре, както и моето семейство и приятелите ми. Щастлив съм тук. Искам да продължа тук. И най-важното е, че продължаваме да се борим. Ние сме на върха. Нашата работа е да печелим, да оказваме натиск върху нашите съперници за титлата и да видим какво ще се случи. Ние сме на прав път. Върнахме се, сме в добра форма, уверени сме. Мач за мач. Ние сме в добра форма. Да видим какво ще се случи."

Роналдо се стреми да спечели трета поредна "Златна обувка" в Саудитска Арабия, като поддържа забележителни индивидуални стандарти в последните етапи от своята емблематична кариера. Той отново достигна 20 попадения през този сезон, което го оставя само на един гол зад Хулиан Киньонес и на три зад Иван Тони в оспорваната надпревара за титлата на най-добър голмайстор.

