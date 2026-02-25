Драма и обрат: Аталанта изхвърли Борусия Дортмунд от Шампионска в последната секунда

Днес, на 25 февруари, имаме възможност да наблюдаваме вторите мачове реванши от плейофния кръг в Шампионска лига. В ранния мач Аталанта беше домакин на Борусия Дортмунд. След като първата среща завърши при резултат 2:0 в полза на немците, бергамаските имаха сериозна задача пред себе си. Но във вълнуващ двубой, който за пореден път показа футбол с марка "Шампионска лига", Аталанта успя да победи Борусия Дортмунд и се класира на 1/8-финал в "турнира на богатите" след страхотен обрат в бщия резултат.

Аталанта изравни общия резултат още през първото полувреме

Още от първите минути на мача си личеше, че футболистите на Аталанта излязоха нахъсани и дори настървени за победа. Резултатът беше открит още в 5-тата минута от Джанлука Скамака. Въпреки че Борусия Дортмунд имаше превъзходство във владението на топката, бергамаските владееха ситуацията на терена. След много неуспешни опити за отбелязване на гол, второто попълнение най-накрая беше реализирано от Давиде Запакоста, в последната минута на първата част. Така Аталанта направи общия резултат равен - 2:2.

Безпощадните бергамаски изхвърлиха Борусия Дортмунд от Шампионска лига

Второто полувреме започна още по-силно за Аталанта. Италианският тим поднови натиска си така, сякаш играта не е спирала за 15 минути. Още в 57-мата минута бергамаските отбелязаха третото си попадение чрез Марио Пашалич. Но след изтичането на 70 минути игра Борусия Дортмунд сякаш се окопити и влезе в мача. Превъзходството във владението на топката даде резултат и в 75-тата минута Карим Адейеми върна едно попадение, с което направи общия резултат 3:3.

Но това не беше краят на драмата. В последната минута от минимално добавените три беше отсъдена дузпа за Аталанта. Бенсебаини вдигна крака си опасно, за да изчисти топката след центриране, но уцели играч на бергамаските в главата. Самарджич отбеляза 4-тия гол на домакините от бялата точка, направи общия резултат 4:1 и изхвърли Борусия Дортмунд от Шампионската лига.

