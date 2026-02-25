Тревога в Реал Мадрид: Килиан Мбапе аут за „малко по-дълго“

Войната в Украйна:

Феновете на Реал Мадрид не могат да си вземат почивка от лошите новини през последните дни. Първо „кралете“ изгубиха първото място в Ла Лига само седмица след като се върнаха на него, а сега и безспорно най-голямата звезда на тима Килиан Мбапе е аут за неизвестен период от време. Французинът изигра пълни 90 минути в загубата на „белите“ от Осасуна с 1:2 през уикенда.

„Отсъствието на Мбапе няма да е въпрос на дни“

Скоро след края на двубоя стана ясно, че суперзвездата е контузена и ще отсъства, но първоначално се смяташе, че ще бъде само за няколко дни. Старши треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа съобщи лошата новина за острието. „Отсъствието на Мбапе няма да е въпрос на дни, ще бъде малко по-дълго“. Никой не знае колко точно ще бъде това „малко по-дълго“, но със сигурност никой, свързан с „кралете“, няма да е доволен от отсъствието на французина.

Мбапе има 44 участия за гол в 33 мача

Килиан Мбапе несъмнено е най-важният играч на Реал Мадрид през сезона. Той има цели 38 гола и 6 асистенции в 33 мача. Французинът гони и рекорда на Кристиано Роналдо за най-много голове в Шампионска лига. Португалецът отбеляза 17 попадения през сезон 2013/14. 10-ката на „кралете“ има 13 гола в 8 мача в „турнира на богатите“ до момента. Той не е в състава за домакинството на Бенфика в реванша на плейофния кръг, но ако „белите“ се класират на 1/8-финалите, ще има всички шансове да продължи да вкарва.

