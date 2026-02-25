Треньорът на Ференцварош: „Трябва да се представим по същия начин, заслужавахме да спечелим“

Треньорът на Ференцварош Роби Кийн говори пред медиите часове преди мача на унгарския шампион с българския хегемон Лудогорец. Срещата е реванш от плейофния кръг на Лига Европа, а в първия мач „орлите“ победиха с 2:1 като домакини. Сега разградчани ще гостуват на „Групама Арена“ и ще трябва да защитават минималната си преднина, ако искат да продължат към 1/8-финалите на втория по сила европейски клубен турнир.

Роби Кийн: „Имахме повече положения“

Ето какво каза Роби Кийн преди двубоя: „В гостуването имахме много положения, двата допуснати гола можеха да бъдат избегнати. Не говоря за втория гол, който беше хубав удар, а за самото действие, което можеше да бъде предотвратено. Имахме повече положения през първото полувреме, трябваше да се възползваме от тях. Но щях да бъда по-разочарован, ако не бяхме създали положения. Трябва да се представим по същия начин, както миналата седмица.

„Най-трудното нещо във футбола е да вкарваш голове“

Очаквам същия манталитет, интензивност, хъс. Бяхме по-добрият отбор, заслужавахме да спечелим. Най-трудното нещо във футбола е да вкарваш голове. Вярвам, че моите играчи са достатъчно силни, за да не допускат голове утре. Имам достатъчно опит в мачове на УЕФА и като играч, и като треньор. Така че знам какво е необходимо, за да победиш и продължиш. Но също така знам какво е необходимо, за да накарам всички да дърпат в една посока, а в четвъртък вечер всички ще дърпат в една посока“.

