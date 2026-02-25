Лайфстайл:

Илия Груев получи награда на церемонията "Спортист на годината 2025"

25 февруари 2026, 19:33 часа 392 прочитания 0 коментара
Илия Груев получи награда на церемонията "Спортист на годината 2025"

Днес, на 25 февруари, се проведе церемонията "Спортист на годината 2025". Освен основната награда за спортист №1 на България се дадоха и други награди, сред които и "Спортист за пример". Това е втора поредна година, в която тази награда се връчва. Първата такава спечели Радослав Янков, а за 2025 г. носител стана футболистът Илия Груев. Полузащитникът играе за Лийдс Юнайтед във Висшата лига, като през последните месеци впечатлява с добрите си представяния.

Илия Груев получи наградата "Спортист за пример"

Но наградата "Спортист за пример" не се връчва само за спортните успехи на Илия Груев. Той помага и с действия извън терена, като много често подкрепя деца и младежи, като не винаги това попада под светлината на прожекторите. Ето какво каза Илия Груев за получената награда: "Искам да използвам възможността да пожелая на всички да са живи и здрави. И 2026 г. да бъде още по-успешна и щастлива.

Още: Страната ни коронясва спортист номер едно на годината

Илия Груев

"Осъзнавам отговорността, че младите хора гледат към нас"

За мен е огромна чест да получа наградата "Спортист за пример" за 2025 г. Тази награда означава повече от успех. Тя означава отговорност. Спортът ме научи на дисциплина, постоянство и уважение. Да бъда спортист за пример означава да осъзнавам отговорността, че младите хора гледат към нас. Благодаря за доверието и признанието! Тази награда ме мотивира да се развивам и да прославям България".

Още: Важно решение: остава ли Илия Груев в Лийдс?

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Висша лига Спортист на годината Лийдс Илия Груев
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес