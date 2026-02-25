Илия Груев получи награда на церемонията "Спортист на годината 2025"

Днес, на 25 февруари, се проведе церемонията "Спортист на годината 2025". Освен основната награда за спортист №1 на България се дадоха и други награди, сред които и "Спортист за пример". Това е втора поредна година, в която тази награда се връчва. Първата такава спечели Радослав Янков, а за 2025 г. носител стана футболистът Илия Груев. Полузащитникът играе за Лийдс Юнайтед във Висшата лига, като през последните месеци впечатлява с добрите си представяния.

Илия Груев получи наградата "Спортист за пример"

Но наградата "Спортист за пример" не се връчва само за спортните успехи на Илия Груев. Той помага и с действия извън терена, като много често подкрепя деца и младежи, като не винаги това попада под светлината на прожекторите. Ето какво каза Илия Груев за получената награда: "Искам да използвам възможността да пожелая на всички да са живи и здрави. И 2026 г. да бъде още по-успешна и щастлива.

"Осъзнавам отговорността, че младите хора гледат към нас"

За мен е огромна чест да получа наградата "Спортист за пример" за 2025 г. Тази награда означава повече от успех. Тя означава отговорност. Спортът ме научи на дисциплина, постоянство и уважение. Да бъда спортист за пример означава да осъзнавам отговорността, че младите хора гледат към нас. Благодаря за доверието и признанието! Тази награда ме мотивира да се развивам и да прославям България".

