Футболът с „баскетболен ритъм“: нови правила за ускоряване на играта и контрол на времето

Футболът може да претърпи сериозни промени още на следващото Световно първенство, тъй като Международният борд на футболните асоциации (IFAB) подготвя набор от мерки за намаляване на загубата на време и ускоряване на играта. Предложенията, цитирани от ESPN, ще бъдат обсъдени тази събота в Уелс по време на годишната генерална асамблея на органа, който отговаря за правилата на футбола.

Промени се очакват при тъча, смените и видеоповторенията

Една от ключовите промени цели да ускори връщането на топката в игра. При странично хвърляне (тъч) и удар от вратата играчите ще имат само пет секунди за изпълнение. Ако съдията прецени, че има умишлено забавяне, ще започне видимо обратно броене с ръка. Превишаването на времето при тъч ще доведе до предаване на топката на противниковия отбор, а при удар от вратата нарушението ще води до корнер за съперника. Идеята е вдъхновена от съществуващото правило за осем секунди за вратарите, като последните пет секунди също се сигнализират от рефера.

Смените също ще бъдат обект на промени. Играчите, които се забавят повече от десет секунди при напускане на терена, могат да оставят отбора си в намален състав за поне една минута, докато влезлият заместник не бъде допуснат в игра.

Що се отнася до контузиите, играч, който се нуждае от медицинска помощ на терена, ще трябва да остане извън игра до една минута, преди да се върне. Контузиите на вратарите ще останат изключение от това правило.

Освен това системата за видеоповторения (ВАР) може да получи разширени правомощия. На срещата в събота може да се реши ВАР да се намесва при преглед на решения за корнери и при ситуации, водещи до втори жълт картон, като по този начин се увеличава контролът върху спирането на играта и ключовите решения на терена.

