Войната в Украйна:

Ливърпул сменя Арне Слот с една от сензациите в световния футбол

21 май 2026, 20:22 часа 1911 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ливърпул сменя Арне Слот с една от сензациите в световния футбол

Английският гранд Ливърпул обмисля да замени Арне Слот с една от сензациите сред треньорите в световния футбол - Андони Ираола. Това твърди журналистът Санти Ауна. Според информациите, ръководството на Ливърпул разглежда мениджъра на Борнемут като първи избор в случай, че се стигне до раздяла с настоящия си наставник.

Андони Ираола от Борнемут е първи избор за нов мениджър на Ливърпул

Спортният директор на мърсисайдци Ричард Хюз, който преди това доведе Ираола в Борнемут, работи върху евентуална оферта към 43-годишния испанец. Стилът на игра на Ираола е привлякъл интереса на ръководството на Ливърпул, като изглежда, че това е най-вероятният вариант за нов наставник на "червените", ако Слот бъде отстранен след края на сезона.

Още: Арне Слот изпусна съблекалнята: Ливърпул си набеляза чудотворец за нов треньор

Арне Слот

Слот може да бъде уволнен след края на сезона

По-рано стана ясно, че в Ливърпул все пак са решили да уволнят Слот в края на сезон 2025/26. Ситуацията е била значително повлияна от конфликт с нападателя Мохамед Салах, който пък преди дни излезе с позиция, че "червените" трябва да се завърнат към корените си и отново да заиграят "хеви метъл" футбол, какъвто проповядваше Юрген Клоп.

Преди последния 38-и кръг от Висшата лига, „червените“ са пети в класирането с 59 точки - с три пред шестия Борнемут. В Шампионската лига отборът отпадна на четвъртфиналите след два мача, губейки с общ резултат 0:4 от Пари Сен Жермен.

Още: Спряган за наследник на Салах няма да напуска отбора си

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ливърпул Висша лига Борнемут Арне Слот Андони Ираола
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес