Ливърпул сменя Арне Слот с една от сензациите в световния футбол

Английският гранд Ливърпул обмисля да замени Арне Слот с една от сензациите сред треньорите в световния футбол - Андони Ираола. Това твърди журналистът Санти Ауна. Според информациите, ръководството на Ливърпул разглежда мениджъра на Борнемут като първи избор в случай, че се стигне до раздяла с настоящия си наставник.

Спортният директор на мърсисайдци Ричард Хюз, който преди това доведе Ираола в Борнемут, работи върху евентуална оферта към 43-годишния испанец. Стилът на игра на Ираола е привлякъл интереса на ръководството на Ливърпул, като изглежда, че това е най-вероятният вариант за нов наставник на "червените", ако Слот бъде отстранен след края на сезона.

Слот може да бъде уволнен след края на сезона

По-рано стана ясно, че в Ливърпул все пак са решили да уволнят Слот в края на сезон 2025/26. Ситуацията е била значително повлияна от конфликт с нападателя Мохамед Салах, който пък преди дни излезе с позиция, че "червените" трябва да се завърнат към корените си и отново да заиграят "хеви метъл" футбол, какъвто проповядваше Юрген Клоп.

Преди последния 38-и кръг от Висшата лига, „червените“ са пети в класирането с 59 точки - с три пред шестия Борнемут. В Шампионската лига отборът отпадна на четвъртфиналите след два мача, губейки с общ резултат 0:4 от Пари Сен Жермен.

