Епидемия от ебола провали плановете на Мондиал 2026: Участник спешно напусна Африка

Националният отбор на ДР Конго бе принуден да направи светкавични промени в плановете си непосредствено преди историческото си участие на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Настоящата сериозна епидемиологична обстановка от ебола в африканската държава отмени всички официални събития в столицата Киншаса. Вместо пред родна публика, селекцията на Себастиен Дезабър ще проведе финалния си подготвителен лагер на сигурно място в Белгия.

ДР Конго отмени церемонията с президента и премести подготовката си в Белгия заради рестрикции на САЩ и заплаха от ебола

По първоначален план футболистите трябваше да проведат открита тренировка за своите привърженици и да бъдат изпратени с мащабна държавна церемония, на която бе поканен и президентът Феликс Чисекеди. Стриктните ограничения за пътуване, наложени от американския Център за контрол и превенция на заболяванията (CDC) обаче, принудиха местната федерация да реагира веднага. С цел безпроблемно допускане на американска земя, целият щаб и футболистите трябваше спешно да напуснат ДР Конго.

Промяната в плановете безспорно е тежък удар за тима и феновете в страната. Да бъдеш лишен от подкрепата на собствения си народ точно преди най-големия футболен форум е ситуация, която може да разклати всеки състав. От друга страна, бързата и прагматична реакция на ръководството показва, че Световното първенство е абсолютен приоритет и всякакви рискове с визови проблеми трябваше да бъдат елиминирани в зародиш.

Представител на отбора сподели пред медиите, че логистичният шок не е толкова голям, тъй като престоят в Киншаса е трябвало да бъде кратък, а планираното за 25 май събитие просто се премества в Брюксел.

Африканският тим ще се настани в своята база в Хюстън, Тексас, около седмица преди първия си съдийски сигнал на Мондиала. Местните здравни власти в САЩ вече обявиха, че работят в денонощен режим съвместно с ФИФА, за да подсигурят пълна безопасност за състезателите и феновете. ДР Конго започва кампанията си на 17 юни срещу Португалия, а останалите съперници в група "K" са тимовете на Колумбия и Узбекистан.

